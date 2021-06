Premios Gardel: se confirmó la fecha de la ceremonia para la edición 2021

Nathy Peluso, Fito Páez y Nicki Nicole son los artistas con más nominaciones para los Premios Gardel 2021

Los Premios Gardel la música 2021 ya tienen fecha para su ceremonia de entrega en la edición 2021. Será el próximo viernes 23 de julio desde las 22 y se transmitirá por TNT y Radio Nacional, tal como lo comunicó este martes la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), quien está a cargo de la organización de los galardones.

Aun no se sabe quiénes protagonizarán los shows y cuáles serán los cruces de artistas, algo habitual en las galas de los años anteriores. Y también habrá que esperar respecto a qué modalidad tendrá la gala: la del último año fue virtual por las restricciones impuestas para combatir la pandemia del coronavirus. De momento, y mientras no se den novedades en cuanto nuevas aperturas, todo indica que la de 2021 tendrá el mismo formato.

Nicki Nicole tiene cinco nominaciones para los Premios Gardel 2021

Lo que sí ya se sabe, desde mayo pasado, son las nominaciones. Nathy Peluso obtuvo nueve: seis por su laureado disco Calambre y tres por su colaboración viral con Bizarrap en la “Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol.36”. La sigue Fito Páez y sus seis nominaciones para La Conquista del Espacio: el álbum con el que compite por el Gardel de Oro -máximo premio- contra el de Nathy y Ya no mires atrás, de Luis Alberto Spinetta. En tanto, Nicki Nicole sumó cinco nominaciones: dos para su hit “Colocao”, una para el reggae-trap “Verte”, con Dread Mar I & Bizarrap, y otras dos para su participación en “Mamichula”, tema de Trueno en el que también están Bizarrap, Taiu y Tatool.

Otro de los premios importantes de los Gardel es el de Canción del año, única categoría en la que no vota el jurado de los premios, ya que la elección queda a cargo del público. En esta compulsa, participan: “La canción de las bestias”, de Fito Páez ; “Juntos para siempre”, de Los Autenticos Decadentes; “Amanece”, de Diego Torres, Macaco, Jorge Villamizar feat. Catalina Garcia; “Suficiente”, de Babasónicos; “Piedra libre”, de Abel Pintos; “Que no”, de Barbi Recanati; “Ladrón”, de Lali feat. Cazzu; “Ella dice”, de Tini feat. Khea; “Nathy Peluso: BZRP Music Sessions, vol. 36″, de Bizarrap y Nathy Peluso; y “Colacao”, de la rosarina Nicki Nicole.

Babasónicos es uno de los candidatos a llevarse la "Canción del año" en los Premios Gardel 2021: su tema "Suficiente" es una de las nominadas (Chule Valerga)

En la gala del año pasado, el inoxidable David Lebón se llevó el Gardel de Oro por Lebón &Co, considerado el mejor disco del año 2020. El ex Serú Girán y Pescado Rabioso también se alzó con la Grabación del año, Ingeniería de grabación, Mejor álbum artista de rock y Productor del año.

“Estoy atragantado. 68 años y haberme ganado este premio... Yo soy muy infantil, en mi cuerpo tengo 20. Pero esto me mató, me dejó como una gran oportunidad como para hacer algunos disquitos más”, dijo Lebón después de la ceremonia. El guitarrista, además, dijo que gran parte de su “triunfo” no es suyo sino de su esposa, Patricia Oviedo. Según él, ella hizo lo que nadie había logrado: “Fue la única persona que pudo realmente con las drogas. No pudo ningún psicólogo. Hace 15 años que no tomo una gota de alcohol ni cocaína. Ella apareció porque tenía que aparecer, para terminar con las drogas”, enfatizó el músico.

David Lebón fue el ganador del Gardel de Oro en 2020 por su disco "Lebon&Co"

El segundo más ganador de los Gardel 2020 fue el rapero Wos, a bordo de su álbum Caravana, que se llevó la Canción del año, Mejor Álbum / Canción de Música Urbana, Mejor diseño de portada y Mejor artista nuevo.

