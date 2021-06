Qué condiciones le impuso Benjamín Vicuña a Pampita para que sus hijos aparezcan en el reality de su embarazo

Pampita y Benjamín tienen tres hijos en común: Bautista, Beltrán y Benicio

Mientras transita el último tramo de su embarazo, Carolina Pampita Ardohain está en plenas grabaciones de su reality, en el que mostrará el minuto a minuto de su dulce espera y la vida profesional y familiar. Para esto, habría firmado un importante contrato en dólares con la empresa ViacomCBS.

“Estoy feliz porque me acompañan a todos lados, me encanta porque me va a quedar un recuerdo de esta etapa maravillosa de la vida. Además, le va a permitir a la gente conocer un poquito en la intimidad. Va a ser un reality personal, de todas las cosas que hago en el día, trabajos, proyectos propios, y la maternidad, por supuesto, porque es algo que está presente durante todo el día, y la pareja”, había dicho la modelo hace unos días en diálogo con Teleshow.

En este sentido, la conductora de Pampita online tuvo que hacer un acuerdo con el padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, para lograr que los menores estén presentes en dicho documental. Según pudo saber este medio, la ex pareja acordó no exponer demasiado a Bautista, Beltrán y Benicio, por lo que van a aparecer “de forma prudente y solamente en algunos capítulos”. “No va a estar centrado en ellos, sino en Carolina específicamente. Fue una conversación familiar entre ellos en muy buenos términos porque ambos quieren proteger a sus hijos”, dijo una fuente cercana al ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, que también aseguró que él no aparecerá en ningún episodio.

La jurado de La Academia de Showmatch, que transita un gran presente personal junto a su marido Roberto García Moritán, había dicho días atrás que tiene fecha probable de parto para el 22 de julio. Según indicó, la pareja tiene algunos nombre favoritos, pero esperará a que nazca para verle la carita y elegirlo en ese momento. Además, se muestra muy activa en sus redes sociales, donde también comparte los cambios que tuvo su cuerpo durante el embarazo. Por ejemplo, hace unos días mostró la hinchazón de sus pies producto de la retención de líquido.

En las últimas horas, Pampita publicó un tierno video en su Instagram en el que se ve cómo su esposo encontró la alternativa para reemplazar su alianza. La modelo debió sacársela porque se le hincharon sus dedos y le molestaba. ¿Cuál fue la solución? Según se ve en las imágenes, el empresario le colocó una cinta dorada que simula ser el anillo de boda. La conductora acompañó el video -que posteó en sus Stories- con el tema “Eu sei que vou te amar”, del cantante brasileño Caetano Veloso. Allí se ve cómo García Moritán trenza la cinta sobre el dedo de su esposa, igual que cuando le colocó la alianza, allá por noviembre de 2019 en su boda.

El romántico gesto de Roberto García Moritán con Pampita, a semanas del nacimiento de su hija (Video: Instagram)

Por su parte, Pampita lo mostró en su programa de televisión. “Es muy especial porque lo hizo Robert”, indicó, y contó que en un principio su marido quería darle su propia alianza. “¡No, señor! Ese no se saca con nada”, le advirtió al empresario. “Es que yo ya tengo acá la prueba -dijo señalando su panza- de que esto fue consumado”, agregó.

“Agarró una cintita y me hizo este que me va a estar acompañando las últimas semanas que me quedan de embarazo. Acá estamos, acompañada siempre con mi amor”, continuó la modelo, y mostró a cámara el romántico gesto de su marido.





