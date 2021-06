A dos años de la muerte de Beatriz Salomón, su hermano habló del vínculo con sus sobrinas: “Hace un montón que no las veo”

Daniel Salomón habló de Beatriz Salomón a dos años de su muerte (Video: Los Ángeles de la Mañana, ElTrece)

“Tuvo una vida muy rica y espectacular. Fue una mujer maravillosa. Compartimos muchas cosas lindas como familia y trabajando. Yo siempre estaba con ella”, aseguró Daniel Salomón, el hermano de Beatriz Salomón, la ex vedette y actriz que fue un ícono en la década del 80. En charla con Ángel de Brito, que conduce Los Ángeles de la Mañana por ElTrece, además recordó: “Era otro tipo de país. Lo artístico tenía otros valores. Se les daba otra importancia. En la época de Olmedo, hacía teatro en Mar del Plata y la gente la seguía por la calle. Un día le dije que yo la sacaba con el auto y me lo golpeaban. Me lo hicieron pelota”.

Con el segundo aniversario de la muerte de Beatriz –que falleció a los 65 años de edad de cáncer de colon– como excusa para homenajearla, Daniel además se refirió a Noelia y Bettina, las hijas de la actriz. “Las dos se le parecen. Son dos nenas hermosas. La que más le pintó y tenía una fase artística es Noelia. Pero son dos nenas barbaras que fueron muy bien criadas por mi hermana. Mamaron toda la parte artística de mi hermana, la vestimenta, la televisión y el cine. Seguramente Noelia no eligió una carrera artística, ella va a ser médica, como el papá y Bettina quiere ser medica veterinaria”, aseguró el tío de las hijas que Beatriz Salomon adoptó con su ex marido, el cirujano plástico Alberto Ferriols.

El entierro de Beatriz Salomón en Chacarita (Foto: Nicolas Stulberg)

Entonces Ángel de Brito quiso saber cómo es la vida de las nenas hoy y Daniel sorprendió al declarar: “Hace un montón que no las veo. Por cuestiones que en algún momento aclararé… no quiero ahondar mucho en eso. Pero sé que están bien. El padre se hizo cargo”. Ante la insistencia del conductor agregó que no es que no se veían porque el no quería sino que “no nos hemos puesto de acuerdo”. Y reflexionó: “A veces los tiempos de uno no son los tiempos de otro”. E hizo un silencio incómodo. “Ya se va a dar el tiempo… que cura las heridas”, aseguró.

Mientras que cuando Pía quiso saber qué había pasado entre ellos, si estaban peleados cuando Beatriz murió, Daniel expresó que estuvo con ella hasta el último momento. “La llevaba a las sesiones de terapia, de quimio. El día que falleció yo estaba…”, apuntó y dijo no entender qué pasaba con las chicas y que antes siempre habían tenido una relación cotidiana. “Hacíamos cumpleaños, nos veíamos siempre. Día por medio”, apuntó sobre el vínculo con sus sobrinas. Y cuando De Brito le preguntó cómo la recordaba, Daniel aseguró: “Fue una mujer maravillosa, una artista espectacular, una madre ejemplar. Y estará… Hoy es un ángel”, dijo cuando se quebró. Entonces el conductor le hizo una nueva pregunta y el hermano de Beatriz Salomón no pudo seguir hablando.

Beatriz Salomón con sus hijas Betina y Noelia

Sobre su rol de madre, hace algunos años La Turca –así se la conocía por que provenía de una familia de sirios– había expresado: “Con Noelia y Betina somos muy compinches. Vamos las tres juntas para todos lados. Ahora se han mimetizado bastante conmigo; me doy cuenta en sus looks, en sus vestimentas y el maquillaje. ¡Me encanta que sean coquetas! Cuando puedo les remarco (tal vez está mal) que yo estoy criando dos prin-ce-sas. Me costó, y me cuesta mucho, criarlas. Quiero que sean dos mujeres divinas y encuentren dos maridos maravillosos. Que no se equivoquen como yo”.

