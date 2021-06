¿Tini Stoessel y Sebastián Yatra nuevamente juntos?: la pista que dio Ricardo Montaner pero luego se arrepintió

Tini Stoessel y Sebastián Yatra fueron novios durante casi un año

“Queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño”, Con esas palabras, Tini Stoessel confirmaba en mayo del año pasado su separación de Sebastián Yatra, con quien estuvo en pareja durante casi un año.

Sin embargo, los fans de ambos siempre tuvieron la esperanza de que volvieran a estar juntos. En este sentido, en las últimas horas, se supo por algunas pistas que ellos daban en sus redes sociales, que los dos están coincidiendo en Miami e incluso algunos especularon con que se encontrarían alojados en el mismo hotel. Una de ellas fue la instagrammer Juariu, que descubrió una serie de coincidencias en las imágenes que los cantantes compartieron. La que más tomó fuerza fue la de un jacuzzi en el que Tini se tomó una foto en bikini y que parecía ser el mismo del lugar donde Yatra se sacó sus postales.

Para alimentar aún más las esperanzas de los millones de seguidores que los cantantes tienen, Ricardo Montaner, que es muy amigo del colombiano, escribió un tweet que parecía confirmar la reconciliación. “¿Señor Ricardo y este año no tiene ninguna novedad sobre Y y T?”, le consultó una fan, a lo que él contestó: “Volvieron”. Esa corta pero contundente respuesta generó tal revuelo que el intérprete de “Tan enamorados” tuvo que aclarar: “Volvieron Mau y Ricky y Sebastián Yatra. Mañana es el día”, haciendo referencia a la nueva canción que se estrena hoy jueves. Y agregó: “Lo de que ‘volvieron’ es un chiste, no se alboroten”.

Ricardo Montaner dejó entrever que Tini Sotessel y Sebastián Yatra volvieron, pero luego se arrepintió

Por su parte, en una reciente entrevista con Teleshow, Stoessel fue consultada sobre la relación con su más reciente ex. “Recuerdo la relación como algo bonito en mi vida. Hoy no tenemos mucha relación porque se terminó el vínculo”, dijo, y se explayó un poco más sobre su presente sentimental: “Estoy muy bien, en paz, tranquila. Fue mucha información para todos el año pasado y seguramente a todos se le mezclaron un montón de cosas en muchos aspectos. Y todo lleva su tiempo, su proceso, entender muchas cosas que me estaban pasando. Gracias a Dios tuve la oportunidad de poder tomármelo; quizás antes, al tener tanto trabajo y tantas cosas que me pasaban día a día, a veces no podía. Y el año pasado me lo pude tomar y gracias a eso hoy estoy tan bien”.

Pero éste no es el primer blooper que la familia Montaner comete con Yatra. El joven colombiano es también muy amigo de Mau y Ricky, los hijos de Ricardo, y hace algunos días, fue víctima de un fallido de los hermanos venezolanos, quienes por error filtraron su número de teléfono en una story. Todo comenzó cuando Stefy Roitman, novia de Ricky Montaner, compartió una historia en Instagram donde se le ve enviando un mensaje de buenos días a sus seguidores. Lo que la pareja del venezolano no se percató, es que en el video que subió, quedó grabado el momento en el que Ricky le dicta a alguien el número personal de Sebastián. “Te paso el WhatsApp de Sebastián Yatra y le escribes directo +1 786 612 6372″, se lo escucha decir.

Desde ahí el caos se desató. En un video, Sebastián Yatra dejó a ver a sus seguidores los cientos de mensajes que inundaron su teléfono móvil luego de que el cantante venezolano revelara por error su número privado. “ESTO FUE A PROPÓSITO?!?!?! Los Montaner me tienen jodido @mauyricky @stefroitman qué sigue….??? (Tercera vez que tengo cambiar mi número este año… aunque quiero que sepan que igual los amo mucho y agradezco todos sus mensajes)”, escribió el intérprete de ‘Chica ideal’. “Parce, esto parece un chiste. No puede ser uno tan...No Ricky, ¿qué te pasa?”, se escucha decir al cantante colombiano en los segundos finales de la misma grabación.





