Marcelo Tinelli confirmó que Guillermina Valdés vuelve a La Academia de ShowMatch: “Se la extraña en el jurado”

Marcelo Tinelli confirmó que Guillermina Valdes volverá al jurado de La Academia (Video: Instagram @marcelotinelli)

“Sí, vuelve Guille al jurado, totalmente”, dijo Marcelo Tinelli esta tarde en una de sus Instagram Stories. El conductor de ShowMatch (El Trece) suele interactuar con sus seguidores abriéndose al juego de preguntas y respuestas. Alguien quiso saber si su mujer Guillermina Valdés volverá a ocupar una silla en el jurado de La Academia y el conductor respondió de manera afirmativa.

“Vuelve en el otro ritmo, no en el shuffle dance, que es este, sino en el otro”, reveló Tinelli. Y luego detalló: “Va como quinto jurado. Sí, se la extraña a Guille, totalmente”.

Es que Valdés pisó fuerte y dejó su huella en su rol: la modelo ocupó el lugar de Ángel de Brito durante la ausencia del periodista que se recuperaba del COVID-19, reemplazándolo en el primer ritmo de la competencia, “cubos al cuadrado”. “La eché inmediatamente. No le di tiempo (a que se vaya). Ella se estaba yendo del estudio y uno de mis compañeros, (Hernán) Piquín, me dijo que la eliminara”, le dijo el conductor de Los Ángeles de la Mañana a Teleshow tras incorporarse en el certamen y dejar fuera a Guillermina. Sin embargo, a los pocos días se empezó a especular con que la mujer de Tinelli podría volver a integrar el jurado próximamente.

La foto que Marcelo Tinelli subió hace dos semanas a su Instagram, alimentando los rumores de la vuelta de Guillermina Valdes al jurado de La Academia (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Incluso, el propio Tinelli agitó esos rumores. A principios de junio, el conductor del show subió una foto a sus Instagram Stories del día en el que los cinco jurados compartieron su lugar dentro de La Academia. “¿Vuelven los 5?”, se preguntó Marcelo junto con a una imagen en la que se veía a Hernán Piquín, Valdés, Jimena Barón, Pampita y de Brito. Ahora, parece que esta foto podrá reeditarse.

“No sé, yo vine a reemplazar a Ángel. Yo vivo momento a momento. Capaz que cuando va a parir Carolina yo estoy haciendo otra cosa. No sabemos, viste que la vida...”, había dicho Guillermina siete días antes de ese posteo de Tinelli, en entrevista con La Previa de La Academia (Magazine). “No quiero decir nada. Yo estoy muy cómoda así. Vine, la pasé bien, traté de ser lo más justa posible porque soy jurado y estoy reemplazando a mi compañero Ángel, que siempre me está tirando un dardito”, agregó la modelo.

“Este nunca fue mi espacio, entonces, yo ando por la vida sin pensar que estoy con Marce. Acá no sentí una responsabilidad mayor. Incluso estuve en Genios. Pero se manejaba otra energía, eran chicos del interior, que venían con sus sueños, con sus familias”, cerró Guillermina.

"Algún día, no muy lejano, me gustaría casarme con Guillermina Valdes", dijo Marcelo Tinelli en su Instagram (Franco Fafasuli)

En otra de las preguntas de sus seguidores, alguien quiso saber cuál era el sueño de Tinelli. Y él respondió: “No sé si sueño, pero me gustaría ser abuelo”. Y agregó: “ Y algún día, también, no muy lejano, me gustaría casarme con Guille ”, dijo sobre su vínculo con la madre de su hijo Lolo.

También lo consultaron si todos los programas de ShowMatch van grabados. Y el conductor explicó: “No, no todos los programas son grabados. Algunos van en vivo. Es de acuerdo a los protocolos que tenemos por la pandemia”, dijo.

Por último, le dedicó un espacio a Soledad Aquino -ex mujer y madre de sus hijas Micaela y Candelaria Tinelli- tras el trasplante de hígado al que se sometió la semana pasada. “Sole está bien, es largo el proceso pero de a poquito se está recuperando. Es una guerrera, una luchadora, emociona la fuerza que tiene”, dijo Marcelo.

