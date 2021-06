Preocupación por la salud y el estado de Lía Crucet: su marido, Tony Salatino, explicó por qué la cantante decidió mostrarse en un video

Lía Crucet y Tony Salatino

Un reciente video de Lía Crucet publicado en su cuenta de Twitter causó preocupación entre sus fans por su notable cambio físico luego de haber permanecido varios meses internada en una clínica de salud mental. En diálogo con Teleshow, su marido, Tony Salatino, habló sobre su salud y se refirió a los motivos por los cuales la cantante decidió mostrarse.

“Lía la está peleando porque la enfermedad que tiene no es fácil de superar y nosotros estamos haciendo todo lo posible con la ayuda de los médicos que vienen a casa”, afirmó el también representante artístico. Sin embargo, remarcó las diferencias que mantiene con Karina, la hija de su pareja, que en las últimas horas lo cuestionó por exponer a su madre en una imagen que provocó un sinfín de comentarios.

“Desde que Lía está con internación domiciliaria, llamó una vez sola para ver cómo estaba la madre y me anda dando por todos lados por el video que salió publicado este domingo.”, precisó Salatino. “Lo que salió era un saludo para el club de fans”, agregó.

“Le dije ‘ponete la peluca bien’, e incluso le hice una broma: ‘te pareces a Nélida Lobato con esa peluca’. Y bueno no me dio bola...”, continuó en su relato Tony que luego compartió lo que le respondió la cantante: “Yo estoy entre casa y es domingo, y le quiero mandar un saludo a los chicos para que vean como estoy”.

Ante el pedido de la artista tropical, Salatino argumento que debía cumplir ese pedido de realizar el video. “En estos casos cuando la persona tiene un problema en la cabeza, tenés que levantarla y darle fuerza, entonces, yo no me podía negar a que ella lo hiciera porque no le podía decir ‘¡no lo podés hacer porque estás hecha un desastre!’. Le hubiera tirado la moral al piso”, señaló.

La hija de Lía Crucet, indignada con Tony Salatino por exponer a su madre en un video

“La idea de ella es ver algún día a su club de fans y empezar a trabajar, pero no lo sé, Dios dirá. He soportado unas criticas terribles porque la gente no vive acá, si le pasara sabría lo que es manejar una cosa así porque, además, Lía no es fácil de manejar”, concluyó el marido de la cantante.

“Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos” , indicó la cantante en el video que se viralizó el domingo por la tarde.

Impactante reaparición de Lía Crucet

Karina también habló con este medio y contradijo la versión de Salatino. “Estoy indignada y cansada de responder a las pavadas que dice este señor, ya es demasiado. Me estoy manejando con la Justicia, con mi abogada que hoy estuve hablando ni bien vi el estado de WhatsApp. Me parece indignante porque no es la manera de que mamá se contacte con la gente o los fans. No es la manera de exponerla así cuando no está bien todavía”, señaló.

Y, sobre el estado de salud de la artista, agregó: “Está un poquito más estabilizada con la parte del tratamiento psiquiátrico, pero no está bien todavía. Si vos la ves en la imagen, te das cuenta de que no está bien. Me preocupa, tengo miedo que la quieran sacar a trabajar igual. Ahora no se puede porque estamos en cuarentena, pero me imagino que no va a ser así, tampoco lo voy a permitir”.

