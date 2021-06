A dos meses de que su esposa lo acuse mediáticamente de ser infiel, Horacio Cabak aseguró: “Vivo en mi casa, con mi mujer”

Horacio Cabak (La Noche de Mirtha, ElTrece)

Interesado por la política y tuitero asiduo, Horacio Cabak se sentó en la mesa de La Noche de Mirtha, liderada por Juana Viale, decidido a preguntar. Invitado junto a Leandro Santoro, legislador porteño del Frente de Todos, Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Mateo Salvatto, experto en robótica, el modelo quiso saber, entre otras cosas, si las autoridades de provincia y Capital Federal se habían puesto de acuerdo antes de hacer los últimos anuncios en materia de restricciones sanitarias para prevenir el Covid. Se quejó además por el vacunatorio VIP y criticó las medidas políticas que el Gobierno Nacional tomó cuando se decretó la pandemia.

Al rato, al hablar de cómo ataca el virus, Horacio Cabak, que se contagió en abril, contó su experiencia: “Una semana en terapia intensiva estuve. Ni siquiera me di cuenta de lo grave que había sido. Tuve un respirador de alto flujo y tenía que estar boca abajo”. Y señaló que no sabía exactamente lo grave que podría haber sido su caso. “Con los médicos no hablábamos de cuando me iba. Me decían: ‘quédate tranquilo’. Cuando me pasaron a terapia intensiva, me hicieron una interconsulta. El médico que vino dijo: ‘Vi una tomografía que ningún medico quiere ver’. Se lo dijo a mi hermano y a mi primo. No me enteré. Yo me sentía bien”, aseguró y detalló que al salir: “La única secuela que me pasó es que no podía parar. Estaba hiperactivo”.

Horacio Cabak con Juana Viale, Diego Santilli, Mateo Salvatto y Leandro Santoro (Foto: La Noche de Mirtha, ElTrece)

Y para reiterar su intención de no expresarse sobre el escándalo mediático que protagonizó pocos días después de ser dado de alta, cuando Verónica Soldato –su esposa hace 27 años–lo acusó a través del periodista Ángel de Brito de ser infiel, dijo: “Yo de mi vida privada no pienso hablar en ningún lado”. Eso sí, tentado por hablar de su presente, señaló: “Cuando pasó lo que paso con mi mujer, que afortunadamente está todo resuelto, dije que esto se resuelve lejos de los medios. En la televisión no se resuelve nada”.

Horacio Cabak con su esposa, Verónica Soldato

Sin embargo, con tono irónico y revanchista, apuntó: “Para tranquilizar a todo el mundo... Vivo en mi casa hace mucho tiempo, con con mi mujer y con mis hijos. Quédense tranquilos. Está todo bien” . Además, con la empatía de la conductora del ciclo, que parecía entender que no quisiera dar más detalles, reflexionó en relación a la madre de sus hijos Ian, de 18 años, y los mellizos Chloé y Alan, de 15: “¿Quien es alguien para opinar como debe solucionarse o como debe vivir una pareja? ¿Cómo se resuelve una discusión que paso entre dos personas? La vida privada es privada. ¿Por qué lo viven como un ataque a la libertad de prensa?

Horacio Cabak en el programa de Juana Viale (Foto: La Noche de Mirtha, ElTrece)

El escándalo se había desatado el último 27 de abril. “Encontró más de una infidelidad en un celular, él le mostró para mirar una cosa y ella siguió buscando y encontró otros chats. ‘Estoy destrozada’ me dijo”, contó Ángel de Brito en su ciclo Los ángeles de la mañana y agregó sobre la conversación: “Está abrumada. Me dijo que no sabe cómo va a seguir porque no se lo esperaba ni ahí”.

¿Qué hizo el modelo en ese entonces? Se expresó en Polémica en el bar, dónde trabajaba como panelista. “No puedo decir absolutamente nada sobre lo que pasó y las cosas que trascendieron... ¿Cómo decirlo? Yo vengo de una internación donde mi familia sufrió mucho. Y lamento profundamente estas cosas que le estén haciendo muy mal, tanto a mi mujer como a mis hijos. Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. Así que no pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado y a lo que pasó hoy a la mañana”, aseguró y agregó: “Mi familia no la está pasando bien con esto, por los dimes, diretes y todo lo demás”.

SEGUIR LEYENDO: