Lujo, sensualidad y aventura en Zanzíbar para Wanda Nara y Mauro Icardi: “Recargarme de energías para un nuevo año de mucho trabajo”

Wanda Nara y Mauro Icardi en Zanzíbar (Foto: @wanda_icardi)

“Me quedaría a vivir en la jungla”, posteó en su cuenta de Instagram Wanda Nara desde Zanzíbar, una isla impactante de Tanzania, en África. Y fue justamente después de pasar unos días en la zona continental, disfrutando de la sabana –entre zafaris fotográficos y paisajes áridos– que la modelo y empresaria se trasladó con su marido a la isla del mismo país para disfrutar de la playa y el mar.

Wanda Nara en Zanzíbar (Foto: @wanda_icardi)

De hecho, haciendo snorkel entre pececitos de colores, posteó una reflexión ligada a su amor por la naturaleza: “Los peces son muy felices. Aquí tienen libertad. Nadamos con peces hermosos y delfines felices. ¿Ustedes donde se sienten libres?”

Wanda Nara y Mauro Icardi de paseo en el mar en Zanzíbar (Foto: @wanda_icardi)

La particularidad de este viaje: es sin hijos. Porque Valentino, Constantino y Benedicto López, fruto de la relación de Wanda con el futbolista Maxi López, así como Isabella y Francesca –las nenas que la modelo tuvo con Icardi– quedaron en Paris, dónde viven. Y se trata de una escapada romántica que solo fue posible porque Icardi, que juega en el Paris Saint German, no fue convocado por el director técnico Lionel Scaloni para jugar en la Selección Nacional en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Wanda Nara fotografiada por Mauro Icardi en la playa (Foto: @wanda_icardi)

En este sentido no sorprende que Wanda haya compartido fotos a través de sus redes sociales, como hace siempre. “Espirar y recargarme de todas las energías que necesito para un nuevo año de mucho trabajo”, escribió la empresaria que no sólo tiene su propia línea de cosmética , sino que además suele ser quien negocia los contratos de su marido. Claro que además tiene múltiples negocios con las marcas de lujo que la visten y que representa. “Nunca volvemos igual de cuando nos fuimos. Amo viajar. No puedo esperar a mi próximo viaje”, posteó además la mediática desde la primera clase de una de las aerolíneas más exquisitas del planeta y para dar cierre a sus semanas de vacaciones en el continente negro.

La aventura de Wanda Nara en Zanzíbar (Foto: @wanda_icardi)

Cabe recordar que el 27 de mayo, se cumplieron siete años desde Wanda y Mauro decidieron formalizar su vínculo ante la Ley. Y la empresaria lo celebró compartiendo las postales de ese inolvidable día en su cuenta de Instagram, junto a una leyenda que decía que estaba conmemorando la fecha de “la unión más hermosa y de mi firma más importante”. Además, y como no podía ser de otra manera, le dedicó unas sentidas palabras al deportista: “Te amo más cada día”. Claro que Wanda, siempre polémica, aprovechó el aniversario para referirse a la “comezón del séptimo año” que hace que muchas parejas se terminen por disolver.

Wanda Nara vuela en primera clase (Foto: @wanda_icardi)

Y después de algunos días sin postear, había aclarado: “Para todos los que me preguntan por qué ando un poco desaparecida, es porque estamos de vacaciones. Estamos arreglando algunas cosas... En realidad, estamos haciendo tareas de campo, que son las actividades favoritas de mi marido. Claramente, no las mías. Pero nada, soy tan buena.... No, mentira. Me lo banco porque ayer que fue nuestro aniversario, me sorprendió con un viaje que haremos en las próximas horas. ¡Tremendo! O sea: no me lo imaginaba. Porque a mí me gusta viajar y a él no”. Y con su clásico sentido del humor y picantez, Wanda Nara remató el posteo con una consigna que tuvo un sinfín de comentarios reflexivos, tanto de mujeres como de hombres que la siguen: “Ahora abro un debate. El séptimo año dicen que es el de la crisis. Y quiero que me digan secretos para un matrimonio duradero”.

Wanda Nara en vuelo de regreso a Paris (Foto: @wanda_icardi)

