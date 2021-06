Las vacaciones de Lali Espósito en Cataratas del Iguazú ¿con David Victori?

Lali Espósito x 3 durante su viaje a las cataratas(@lalioficial)

Antes de ponerse el traje de jurado en la nueva temporada La voz argentina, Lali Espósito viajó unos días a las Cataratas del Iguazú para disfrutar de uno de los paisajes más imponentes de nuestro país. Y en su cuenta de Instagram, la protagonista de Sky Rojo compartió algunos de esos momentos mágicos con sus millones de seguidores, quienes pudieron verla andando en catamarán y recorriendo los miradores para contemplar bien de cerca las impactantes caídas de agua.

El dato de color es que la ex Casi ángeles no estaría sola disfrutando de las bellezas naturales argentinas. El periodista Ángel de Brito compartió una foto en la que se la ve a Lali con David Victori, el director de la ficción de Netflix y con quien se la viene vinculando sentimentalmente desde finales del año pasado, cuando la prensa española los sorprendió a los besos en Madrid. En aquella oportunidad, la actriz habló con Teleshow y negó estar en una relación con el director español: “Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna...eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual, con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres”.

La emoción de Lali al contemplar las cataratas. ¿Sola o acompañada?





Angel de Brito compartió esta imagen. De espaldas Lali, de frente el director español David Victori

Ahora todo parece indicar que Lali y David estarían juntos en las Cataratas, a partir de unos indicios que fueron surgiendo entre sus seguidores. A la imagen que subió el conductor de Los ángeles de la mañana, se suman algunos indicios en las redes sociales, sumado a que el director hace una semana que se encuentra en nuestro país. El mismo David lo comunicó al postear una foto con el paisaje del Rosedal de Palermo de fondo y el emoji del sol, el que brillaba a sus espaldas, como único comentario.

Otros movimientos del español dan cuenta de su cercanía con Lali. En su cuenta de Instagram, empezó a seguir a su hermano Patricio y a otras figuras cercanas a la actriz, como Cande Vetrano, su ex compañera en Casi ángeles, y a Marley, su hijo Mirko y el clan Montaner, futuros integrantes de la nueva temporada de La voz argentina. Y el dato relevante lo aporta la última de las 1290 cuentas que sigue: la de un hotel en Cataratas del Iguazú, el mismo que también empezó a seguir Lali y donde se hospeda durante el viaje. Esta mañana, compartió una historias desde una de las habitaciones, en el que se ven las cataratas a lo lejos.

El posteo del español con el Rosedal de fondo





El amanecer desde el hotel al que Lali y Darío empezaron a seguir en redes (@lalioficial)

“¡Que emoción indescriptible! “¡Qué experiencia invaluable! “¡Que privilegio! ¡Esta maravilla es Argentina!”, escribió la actriz en su publicación, intentando resumir en palabras lo que le sentía al recorrer el mirador y contemplar desde lo arriba la imponente caída del agua, mientras un arco iris se reflejaba entre la espuma completando una postal mágica. Los siete colores la (¿o los?) acompañó durante la travesía en bote, con el que recorrió el río Iguazú para observar de cerca las diferentes cascadas.

Por momentos, la embarcación parecía a punto de perder la estabilidad, otorgando la dosis justa de adrenalina que requieren este tipo de paseos. “¡Mierda!”, gritó la actriz con su espontaneidad de siempre, en medio de gritos para darse valor en medio del oleaje. Lali no era la única que gritaba en el pequeño bote. ¿Le habrá tocado un guía inexperto?

Lali posa en un alto de la excursión por agua (@lalioficial)

Para balancear la energía después de una jornada agitada, la intérprete de Libra buscó un poco de tranquilidad y se acomodó en los sillones de un deck para disfrutar de un trago. Para acompañar este momento, eligió escuchar “La vida en rosa”, el clásico de la canción francesa, en la versión de Zaz. ¿Sola o acompañada?

