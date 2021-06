Qué famosos llegaron a la gran final de Corte y Confección

Anita Martínez, Fernanda Callejón, Miriam Lanzoni y Aníbal Pachano: semifinalistas de Corte y confección famosos

Después de un largo camino de trabajo, alegrías, emociones y algunas broncas, se definieron los finalistas de la primera edición de Corte y confección famosos. Entre dedales, tijeras y moldes, el reality de costura que se emite por El Trece llega a su fin y cada vez falta menos para conocer al ganador. Una difícil tarea que quedará en manos del implacable jurado integrado por Benito Fernández, Mariana de la Canal y Fabián Zitta, quienes serán los encargados de evaluar la primera final de la edición con celebridades del programa producido por LaFlia.

La primera semifinal la dirimieron María Fernanda Callejón y Miriam Lanzoni. Ambas actrices tuvieron un accidentado paso en el reality, del que debieron ausentarse durante algunas semanas al haberse contagiado de coronavirus. Con la tensión en su punto máximo, la conductora Andrea Politti anunció su nombre -en realidad, su apellido-, Callejón celebró con una sonrisa mezclada con lágrimas, y una alegría que no podía contener. “No puedo creer esto. Gracias Jurado, Gracias”, repetía mientras saltaba en el lugar y recibía el abrazo de su derrotada.

El momento en el que Aníbal Pachano se convierte en finalista (Corte y confección famosos - El Trece)

Por su parte, Lanzoni agradeció a la conductora, al jurado, a los coachs y a la jefa de taller Matilda Blanco, por la experiencia vivida en el certamen: “Este juego fue hermoso, con mucho respeto. Los admiro a todos y me llevo un aprendizaje que no lo hubiese tenido en un master en París en cinco años. La pasé muy bien acá”, cerró entre lágrimas y aplausos. Por su parte, Callejón se mostró confiada de cara a la final, todavía con la incógnita de quién iba a ser su rival, si Anita Martínez o Aníbal Pachano: “Estoy preparadísima, son dos amigos que amo”, afirmó la actriz.

La otra semifinal se definió esta tarde, en fallo dividido y con el mismo nivel de emoción. Después de un trabajo parejo, la conductora leyó el nombre de Aníbal Pachano, que apenas pudo agradecer mientras no podía evitar las lágrimas. La que habló fue Anita, que se mostró feliz a pesar del fallo. “¡Qué voy a decir! Era lo que quería así que estoy feliz. Sé lo que es para él. Sé lo que es como artista. Sé que es el padre artístico de todos nosotros. Estoy agradecida por este programa” dijo la actriz que supo divertir con sus ocurrentes personajes que visitaron el taller a lo largo de esta temporada y que la producción se encargó de reproducir en un video a modo de homenaje.

La palabra de Pachano como finalista de Corte y confección (El Trece)

Una vez recuperado, Aníbal hizo sus primeras declaraciones como finalista de Corte y confección famosos: “Esto se lo quiero dedicar a mi vieja, a mi hermana, y fundamentalmente a mí, que laburé mucho. Este trabajo me dio vida, me devolvió a la palestra y está bueno. Corte y confección es un oficio, y no hay mejor cosa que unir el arte y el oficio”, señaló el papá de Sofía, mientras la cámara tomaba los primeros planos del staff, que acompañaban con gestos cada una de sus palabras.

“Esto es lo que aprendí en este camino de estar con mis compañeros de trabajo que son maravillosos y me llevo lo mejor. Está re bueno que me pase esto”, agregó Aníbal y agradeció uno por uno a sus compañeros y asistentes en estos meses de competencia. Al final, ingresó María Fernanda Callejón para felicitar al coreógrafo y empezar a palpitar la gran final que se disputará este viernes, en el que será el último programa luego de cuatro temporadas.

