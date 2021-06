Su amistad con Pappo y el día que en Angola se convirtió en un “Indiana Jones peronista”: las imperdibles anécdotas de Juan Palomino

Juan Palomino y sus imperdibles anécdotas con Pappo y en un vuelo en Angola

Hay historias que parecen cuentos o argumentos de películas, sin embargo ocurren y con el tiempo se convierten en anécdotas imperdibles. Algo de eso le sucedió a Juan Palomino mientras rodaba Los dioses del agua, una coproducción entre Argentina, Angola y Etiopía. “Fue una linda aventura”, comenzó el actor su relato en La Bestia pop, el programa que conduce Adrián Korol por radio Pop Chascomús.

“Estábamos en Angola volviendo de la frontera con el Congo y a disposición del equipo teníamos un avión ruso -que había quedado de la guerra civil- con tripulación de Ucrania. Atendían con chancletas, el único bien vestido era el comisario de a bordo. El avión descendió en una base militar para cargar combustible”, relató el actor. Palomino notó que comenzó a subir gente que no estaba prevista porque los pilotos habían sobrevendido pasajes por su cuenta.

“El avión empieza a llenarse de gente y de gente. Cierran las puertas. Las chicas del equipo comienzan a gritar y decido ver qué pasa”, continuó. En ese momento ve que el comisario de a bordo un “dios de ébano de dos metros” le pegaba a los chicos de producción.

“Me mando y le meto una trompada en la mandíbula. El chabón me mira, me agarra de la camisa, me levanta y me tira contra la cocina del avión”, deslizó. No conforme con esto, “se mete en la cabina, sale con una faca enorme y sigue amenazando a los productores, pero se olvida de mí que estaba tirado. Así que me levanto, lo veo de espalda y me cuelgo de su cuello mientras intento sacarle el cuchillo. Los productores abren la puerta del avión que estaba carreteando”. Ante el caos, aparece el ejército que rodea el avión mientras con sus fusiles disparan al aire, obliga a bajar a los que subieron de prepo y detienen al comisario del facón. “Fui como un Indiana Jones peronista”, cerró Palomino.

Otro momento desopilante fue cuando recordó su amistad con Pappo. Se conocieron durante las grabaciones de Carola Casini, la serie de Polka protagonizada por Araceli González. “Pappo quería que Ara protagonizara el videoclip de Lily Malone. Se la imaginaba como una especie de Charlize Theron manejando ese camión, pero no logró convencerla”.

En esa época Palomino pasaba por un mal momento, sus padres habían regresado a Perú. Pappo le decía que le hacía falta una familia y lo invitaba a su casa. Así se hicieron inseparables, tanto que el actor le propuso que fuera el padrino de su hijo, Aaron. ¿Y qué te contestó?, preguntó Korol. “Ni en pedo, chabón”, respondió el entrevistado imitando la voz del músico.

El actor rememoró su argumento para convencerlo “estamos a punto de salir a una carrera a 200 kilómetros por hora, pongo mi vida en tus manos y vos no te querés hacer cargo”. Pappo aceptó y se comprometió con su ahijado, iba a los cumpleaños y solía regalarle autitos a su ahijado.

Araceli González y Juan Palomino protagonizaron "Carola Casini" en 1997. En esta serie la actriz se lució como corredora de autos, que se enamora de un colega, también piloto de carreras

Palomino es hijo de un ciudadano peruano y una argentina. Nació en nuestro país pero hasta 1978 vivió en Perú. Por eso, siguió con gran expectativa la elecciones en ese país. “El proceso que se vive tiene que ver con más de cuarenta años de gobiernos neoliberales que dejaron gran parte de la población más pobre afuera. Perú cuenta con uno de los PBI más grandes de la región, pero el famoso efecto derrame nunca llega”. Su familia paterna reside en ese país y en base a lo que habla con ellos afirmó que hay una parte de la población atemorizada porque, explicó con humor, cree que con Castillo como presidente “se viene el Khmer rouge” (el brazo armado del partido comunista camboyano).

Palomino terminó de rodar Yo nena yo princesa, una película que narra la historia de la primera nena transgénero del mundo en obtener la rectificación de su DNI gracias a la Ley de Identidad de género “es una responsabilidad del artista poder subrayar y difundir estas situaciones para generar consciencia”. Sobre la serie de Maradona, de la que no puede revelar mucho por la confidencialidad del contrato que debió firmar, anticipó que “ya está la preproducción de la segunda temporada. Empezó a salir de a poco material para anunciar que se viene el estreno de la primera temporada de Maradona, el sueño bendito”. Destacó el trabajo del director, Alejandro Aimetta, porque “para aventurarse a un material así, hay que trabajar con gente que la tenga clara”.

El actor no ocultó su alegría porque esta semana recibió su vacuna. “Me la dieron en la Usina del Arte. Vi gente muy contenta. Hombres y mujeres valorando la gestión y el enorme trabajo que se hizo para obtenerlas. El ciudadano que puede leer entrelíneas sabe que el rol del Estado es fundamental”.

Como recibió la vacuna Sputnik, entrevistador y entrevistado comenzaron a bromear sobre Rusia. Korol sacó a relucir su faceta de futbolero, esa que en tiempos de notero en Videomatch lo inspiró para escribir el pegadizo estribillo “gol, gol es un informe de Korol” y contó que “Los equipos deportivos de Rusia, en ese momento Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas llevaban en sus camisetas las letras CCCP. En el Mundial de México de 1970 cuando a los jugadores les preguntaban qué significaba respondían ‘Cuidado Camarada Con Pelé’”. Verdadero o falso, lo cierto es que el “Indiana Jones peronista” y el entrevistador “cuentero”, lograron la famosa “magia” de la radio.

