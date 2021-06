La salud de Gino Renni, internado por coronavirus: fue trasladado a una sala de terapia intensiva

Gino Renni está internado desde el domingo tras haber sido diagnosticado con coronavirus en el Instituto del Diagnóstico. En las últimas horas, el actor 78 fue trasladado a una sala de terapia intensiva ya que continuaba con fiebre.

Así lo confirmó Pía Shaw en Los ángeles de la mañana: “Sí, se complicó un poco. Él comentó hace un día en un medio gráfico que seguía con fiebre, lo pasaron a terapia intensiva. Desde el domingo, el día de su cumpleaños lo internaron, ya tenía las vacunas y bueno, lamentablemente lo pasaron a terapia intensiva”.

“Yo hablé hace algunos días. Lo conozco a Gino hace mucho. Me contestó desde la clínica un mensaje. Me puso ‘Pía estoy aislado en la clínica, desganado, a veces un poco mejor de ánimo, gracias por preocuparte, te mando un beso’”, agregó.

El lunes desde su sala en el hospital el actor habló con Teleshow y se mostró preocupado por su cuadro: “Empecé con los síntomas la semana pasada. Tenía catarro y el sábado comencé a levantar temperatura (37.6), el domingo a la mañana llegué a 38 y por la tarde llegué a casi 39″.

“Mi médico me dijo que me hisope y me haga una tomografía bueno acá estamos... Tengo una neumonía bilateral aparentemente leve y estoy siendo tratado con oxigeno y un anticoagulante”, dijo y agregó: “Cuando llegué tenía entre 92 y 93 de oxigeno en sangre y ahora alcancé los 98 y la temperatura está en 36.6. Estoy preocupado y decaído, y festejando un cumpleaños distinto”.

El actor, que justo el lunes cumplió 78, ya había recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Gino Renni protagonizó grandes éxitos en el cine, el teatro y la televisión argentina. Fue parte de la famosa Brigada explosiva y Bañeros de las películas de humor de los ’80, interpretó a Foderone en Mesa de noticias del viejo ATC y hasta fue corista de Susana Giménez. Lleva más de 60 años de actividad en el mundo del espectáculo.

En las últimas horas se confirmó que Susana Giménez, quien también se inoculó dos veces, dio positivo de coronavirus. A través de un mensaje de texto le dijo a Luis Novaresio: “Saturo muy bien de oxígeno, pero tengo un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”.

Giménez había recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer a el 24 de abril y la segunda, el jueves 3 de junio pasado. Por ser contacto estrecho, su hija Mercedes se aisló y se hisopó y también arrojó un resultado positivo.

Por otra parte, Patricio Giménez, hermano de la conductora, no tuvo contacto con su familia en los últimos días. Sin embargo, el martes 8 de junio se realizó el test preventivo por otro contacto y el resultado fue negativo.

Rodolfo Barili, al comenzar el noticiero de Telefe de este miércoles comentó: “Susana está en su casa de Uruguay. Tiene algunos síntomas, pero está superando bien”. Su compañera Cristina Pérez recordó que la artista “dio positivo un mes y medio después de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer y muy pocos días después de recibir la segunda”.

