Las lágrimas de Dady Brieva al ver a Colón de Santa Fe consagrarse campeón de la Liga Profesional de fútbol

La emoción de Dady Brieva por el campeonato de Colón (Video: Instagram)

Por lo general, Dady Brieva suele ser tendencia en las redes sociales por sus opiniones políticas. Sin embargo, esta vez, el actor se volvió viral por un video en el que se lo ve en el momento justo en que el club de sus amores, Colón de Santa Fe, se consagra como campeón de la Liga Profesional de fútbol al vencer a Racing Club por 3 a 0. La encargada de registrar el momento fue nada menos que su esposa, Mariela La Chipi Anchipi. Y las imágenes no dejan lugar a dudas de la emoción del ex Midachi ante semejante acontecimiento para los sabaleros.

Junto a su hijo Felipe, de 10 años, Dady mira los minutos finales del partido disputado este viernes el estadio San Juan del Bicentenario. Y mientras el pequeño no deja de repetir la palabra “campeón”, el actor pasa de estar parado frente al televisor a caer sentado en el borde de su cama embargado por el llanto. “Vamos Colón. Felicitaciones a todos los sabaleros”, escribió la bailarina en la historia de Instagram en la que compartió el video.

La emoción de Brieva, como era de esperar, hizo que muchos fanáticos del club santafecino se vieran reflejados en él. Y es que esta es la primera vez que el equipo, actualmente dirigido por Eduardo Domínguez, se alza con el título en la máxima categoría del fútbol argentino. Pero, como si esto fuera poco, lo hizo con una goleada que no dejó lugar a dudas de su superioridad.

Dady junto a su esposa, La Chipi, y los hijos de ambos: Franco y Felipe (Foto: Instagram @chipimariela)

Horas antes, en diálogo con Víctor Hugo Morales para La Mañana, en AM750, Dady había explicado su pasión por el Sabalero y había dicho que era como “ser peronista”. “Todo es a pérdida, las alegrías son muy pocas, la lucha y la resistencia son muy fuertes y esta sería la primera vez que tendríamos una estrella. Me preguntan si lo voy a ver a Colón y digo: ‘Yo no lo veo, yo lo sufro’. Yo miro Boca-River. Esto lo sufro. Me descompongo y me pongo mal”, había dicho el actor.

Por otra parte, Dady contó que en la semana habían realizado una serie de videos dedicados a los hinchas del club santafecino para pedirles que, si el Sabalero salía campeón de la Copa de la Liga, evitaran las reuniones masivas y festejos muy concurridos, para no propagar los contagios de coronavirus. “Estamos pasando un momento muy malo. Entonces, sería bueno que toda esta alegría no tenga que lamentar una cantidad de muertos importantes. Y que tengan en cuenta que los médicos se están matando por cuidar muchas vidas respecto a la segunda ola y el rebrote de casos”, explicó.

Después, Brieva recordó la primera vez que fue a ver un partido de Colón de la mano de su padre. “Yo, como hijo del comisario, entraba a la cancha con los suplentes y me sentaba en el banco. Era otra época”, rememoró. Luego, volviendo a relacionar fútbol con política, señaló: “Nunca me interesó formar parte de la comisión del club, como no me gustó formar parte de un gabinete. Siempre me pareció que mi función era propagar la pasión y no estaba a la venta”. Y, al ser consultado por los jugadores a los que admira dentro de la cancha, remarcó: “Como yo fui defensor, siempre admiré al defensor que llega al arco contrario”.

