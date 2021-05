Roberto García Moritán compartió un tierno video de la pancita de Pampita: “Se quiere escapar”

Pampita mostró los movimientos de la bebé en su pancita (Video: Instagram)

Ya por empezar a transitar el octavo mes de su embarazo, Carolina Pampita Ardohain se encuentra en su mejor momento. Y en medio de la dulce espera, su marido, Roberto García Moritán, decidió publicar este domingo un tierno video de la pancita de la modelo. “El calor del fuego”, lo tituló en un posteo de Instagram.

Allí se ve a la conductora de Pampita online recostada junto a la chimenea de su casa, desde donde deja ver los movimientos de su beba. “Está salido totalmente para el costado”, se la escucha decir, mientras que el empresario agrega: “Se quiere escapar, amor, le gusta el calor del fuego”. “Le gusta el fueguito, se acomodó para ese lado”, completa ella con una sonrisa. Además, él agregó dos postales del tierno momento.

Una de las postales que compartió Roberto García Moritán (Foto: Instagram)

Días atrás, la modelo había compartido una serie de fotos y un video que revelan la decoración y amoblado de la habitación de su hija en camino. “¡Ya tenemos todo listo! ¡Estamos ansiosos y felices esperando tu llegada!”, escribió Pampita en el posteo. A juzgar por las imágenes compartidas, la habitación para la niña fue decorada en tonos grises, madera y rosa, lo cual combina perfectamente con el empapelado elegido para las paredes. También entre los accesorios que se pueden ver en la publicación, hay una cama estilo sillón para quien cuide a la beba, un velador de pie y la cuna, que fue decorada con almohadones y peluches en tonos beige.

Pampita mostró la habitación de su hija en camino (Video: Instagram @pampitaoficial)

“Acá les muestro un poco como quedó la habitación terminada ¡El empapelado lo hicimos especialmente, algunos detalles de la cuna y el moisés también quedaron como los soñé!”, escribió Pampita. En el video que introduce a la galería, se escucha la voz en off de la modelo que dice: “Cuando vivís un momento especial, querés que todo sea perfecto”.

Por otra parte, la jurado en La Academia de ShowMatch también había revelado a fines de abril cuáles fueron las condiciones que impuso para su parto respetado. “Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”, reveló la conductora ante la consulta de Gabriel Oliveri.

En esa línea, se refirió a la opción de dar a luz en su hogar y no en en una clínica: “No me animo. Me encantaría, es lindo que nazca en tu casa, divino, pero yo, por preservar la salud de la beba, siempre prefiero que esté contenida en un lugar donde está todo a disposición para cualquier cosa. Pero me encanta verlo, veo a otras mujeres que lo hacen y digo: ‘¡Wow, qué ídolas, qué bien, qué garra!’”.

