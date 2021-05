Evaluna Montaner, a solas con Teleshow: su convivencia con Camilo, la admiración por su papá y el dolor por Venezuela

Evaluna Montaner habla de su relación con Camilo

Nació con un papá ya muy famoso, sus hermanos Mau y Ricky también ahora son estrellas de la música y, por si fuera poco, su esposo Camilo también rompe récords de reproducciones en todas las plataformas. Sin embargo, Evaluna Montaner brilla con luz propia y tiene sus propios proyectos. Con tan solo 23 años, ya tiene una carrera consolidada como actriz en numerosas tiras infantiles y juveniles, y está muy cerca de lanzar su disco solista. Y este 14 de junio, volverá como protagonista en la segunda temporada de Club 57, la serie éxito de Nickelodeon, filmada en esta oportunidad en Colombia.

Radicada en Miami desde los cuatro años, repasa en una entrevista vía zoom con Teleshow cómo es trabajar con su familia, que está encargada de la banda sonora de la ficción que protagoniza y con quienes además hará un concierto con ellos el próximo 12 de junio, y también hablará sobre Venezuela, su país de nacimiento que está en vuelto en una crisis desde hace ya muchos años.

¿De qué va a tratar la segunda temporada de la serie de Club 57? ¿Cuándo se va a estrenar?

La segunda temporada sale el 14 de junio por Nickelodeon, pero va a ver un pre-estreno en Youtube, en el perfil del canal en español, el 11 de junio. Entonces tenemos la posibilidad de ver el primer capítulo un poquitito antes. La serie, en esta temporada yo siento que, si vieron la primera van a entender que los saltos en el tiempo son protagonistas, y hay muchísimos saltos y épocas nuevas, mucha música nueva, personajes nuevos, historias que se desarrollan un poco más. Está muy interesante, creo que le puede gustar muchísimo y que van a aprender mientras ven una serie muy divertida.

Tu papá, tus hermanos y Camilo van a estar encargados de la banda sonora, ¿cómo es trabajar con tu familia?

Siempre hemos trabajado en familia, es fantástico, siempre puedo aprender de ellos cosas nuevas, siento el apoyo de ellos con esta serie porque están completamente involucrados y eso es súper bonito. Creo que cuando nos admiramos todos y nos apoyamos, podemos hacer algo muy chévere juntos. Es una delicia trabajar con mi familia.

¿Tenés alguna anécdota que recuerdes de la grabación?

En esta temporada no nos fuimos a un lugar todos juntos a escribir las canciones, por el tema de la pandemia. Pero me acuerdo que estaba en mi luna de miel y mi papá me iba mandando las canciones y me decía: “bueno cuando puedas trabajen en esta”. Entonces en mi luna de miel también estuvimos trabajando en las canciones de Club 57 y creo que es algo que siempre voy a recordar. Peor para mí, yo amo tanto lo que hago que no siento que es trabajo, entonces disfrutamos muchísimo escribiendo echados en el sol.

¿Cómo va a ser el concierto que den con tu familia el 12 de junio?

Creo que es mi primer concierto como artista sola, porque siempre he ido de gira con mi papá, entonces está chévere porque vamos a ver combinaciones diferentes en nuestras canciones. Yo voy a cantar muchas con Cami, también con mi papá, canciones con Mau y Ricky, nos vamos a ir mezclando entre todos cantando nuestras canciones. Y obviamente cantando “Amén”, que es la canción que tenemos todos juntos, creo que va a estar muy bueno. Y además eso es dos días antes del estreno entonces lo que amo es que voy a estar con ellos cuando se estrene la segunda temporada

¿Tenés pensado hacer conciertos como solista?

Sí, pero como empezó la pandemia, estamos recién comenzando a hacer conciertos, y este concierto va a ser más que nada virtual, peor también va a tener algunas entradas a la venta en persona, obviamente con todos los protocolos, pero muy pronto me voy a ir de gira con Camilo como artista invitada en julio por España.

Hablando de tu relación con Camilo, ¿qué te molesta de él en la convivencia?

Llevo un año de casada con él y hasta ahora todo me parece fantástico. No hay nada que yo te pueda decir que me molesta.

¿No es desordenado?

No, para nada, y él es el que lava los platos, eso es un gran plus: mujeres, pónganse las pilas, los hombres tienen que lavar los platos (Risas) Por ahora todo muy bien y cada vez lo disfruto más. Es muy divertido poder conocernos más, yo pensé que no nos podíamos conocer más, pero es totalmente diferente vivir juntos y la verdad que es espectacular, es un gran compañero de casa.

¿Cómo vivís el próximo estreno de La Voz Argentina, el reality en el que van a estar tu papá y tus hermanos?

Ellos están muy felices allá, y para mí es muy raro que ellos estén todos en Argentina y yo no. Normalmente viajamos todos juntos cuando hay algo así, y más si es Argentina que amo tanto, pero si Dios quiere estaré para la final de la Voz acompañándolos. Yo creo que mi papá siempre hizo el trabajo de mantener el país ahí con nosotros en casa. Yo por ejemplo tomo mates todos los días y eso es algo que siempre ha estado en mi casa. Mi papá y mamá también toman muchísimo mate y mi abuela también. Siempre ha estado presente los asados, es algo de todos los domingos, y son costumbres chiquitas que me hacen sentir a mí muy argentina, y me encanta poder compartir nacionalidades.

¿Cómo te llevás con Stefi Rotman, tu cuñada?

Ella es lo máximo y es perfecta para Ricky, son los dos igual de raros y locos, son perfectos, y estoy muy emocionada porque están en todo el proceso de planear la boda, y yo amo todo lo que tenga que ver con las bodas. Entonces estoy tratando todo el tiempo de meter la cuchara y preguntar qué musica va a haber, quién va a tocar, dónde va a ser, cosas así. Estamos en un proceso muy bonito y ella siempre me ha hecho sentir como muy hermana de ella desde el principio y eso siempre es un gran plus.

¿Ya tienen fecha de casamiento?

No la sé, si es que la tienen, no la sé. Sé que es el año que viene, pero por ahora no tienen fecha exacta.

¿Entre tus hermanos y vos quién creés que será el primero en convertirse en padre?

Mau y Sara yo creo que van a ser los primeros, sin duda. Están juntos hace mucho tiempo. Y bueno, también tengo cuatro sobrinos hermosísimos de parte de mis hermanos mayores.

¿Qué es lo que más admirás de tu papá?

Su manera de ser padre primero que nada, siento que eso siempre ha sido la prioridad para él. Y con esta carrera tan espectacular que ha tenido, y esta vida, no es fácil estar tan presente, y él lo ha hecho tan bien. Y además admiro que siga trabajando, es la persona que más trabaja que conozco, y lo hace con tanto amor y tanta pasión que a mí me inspira muchísimo.

¿Cómo ves la situación de Venezuela en este momento?

A mí siempre Venezuela me duele muchísimo porque yo quiero volver, me encantaría. Hace ocho años no voy a mi país. Siento que es importante ver la luz al final del túnel porque en algún momento, llevamos tanto tiempo así, que uno pierde la fe, peor creo que todavía hay que seguir viendo la luz, la libertad.

¿Cómo viviste la pandemia?

Creo que nos afectó a todos muchísimo. Al principio era una excusa para poder estar todos juntos en mi casa, con la familia, hasta que se empezó a acercar un poco más el COVID a la familia, y tuvimos unas pérdidas que no estuvieron tan chéveres. Uno lo ve un poco a lo lejos hasta que le toca a uno, eso es horrible porque uno tendría que verlo siempre cerca, pero yo lo sentí más que nada cuando me pasó a mí que alguien muy cercano a mí se fue por el tema de la pandemia. Siento que ha sido difícil para todos y todos hemos tenido un momento donde decimos “¿qué es lo que está pasando con este mundo?”, y por otros momentos uno se olvida porque uno está encerrado, pero pega fuerte.

¿Qué otros proyectos laborales tenés para el futuro?

Estoy trabajando en mi álbum y estoy muy emocionada porque Camilo y yo estamos escribiendo la mayoría de las canciones juntos, creo que les va a gustar muchísimo. Es un álbum que me representa muchísimo, ser honesto es muy importante en todo lo que hacemos, y creo que este álbum puede representar bien mi honestidad y lo que soy yo.

