El representante de Alexander Caniggia dio detalles sobre su futuro en Masterchef: “Es competitivo, no le gusta perder a nada”

La renuncia de Alex Caniggia a Masterchef Celebrity 2 (Telefe) estaba más que confirmada. O, al menos, eso era lo que parecía. Porque, después de que empezaran a circular los rumores que daban cuenta de que el mediático había decidido dar un paso al costado y abandonar el reality de cocina, fue su propio representante, Fabián Esperón, el que dio detalles de su dimisión. “En realidad va a renunciar en quince días cuando salga el programa”, había dicho el mánager en diálogo con Mitre Live.

Por estos días, Esperón volvió a referirse del tema y sin revelar demasiado, dio algunas pistas sobre la verdad de lo que ocurrió (y se verá en pantalla en los próximos días) con Alex y el certamen de cocineros famosos. “Dijeron cosas ridículas sobre que puso condiciones o cosas en el contrato. Pero se dijeron cualquier cantidad de pavadas. Alex trabaja por gusto, remunerado, pero no hace nada que no le guste. Y es muy competitivo, no le gusta perder a nada ”, dijo.

“Este es un programa de competencia que se graba con veinte días de lo que sale al aire de diferencia. Yo por un tema de respeto a la producción a la gente con la que firmé contrato, no puedo decir nada de lo que pasa en el programa. Pero se dijeron muchas cosas que ya ahora hasta me dan gracia. Me asombró un poco que se haya dicho tanto, porque si Alex es uno de los que se va de Masterchef, se fueron muchos de Masterchef y de nadie se habló así”, dijo en diálogo con el programa radial Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Sobre la participación y performance Alex, dijo: “Cuando entramos fue sin ninguna expectativa, pensando en que realmente no iba a estar ni una semana. Alex casi no cocina, pide mucho delivery. Una vez me cocinó unos spaghettis buenísimos, pero le salieron bien de casualidad ”, contó Esperón. “Yo tenía miedo que haga demasiado personaje de malo, pero se mostró un poquito más, le empezó a gustar y se enganchó con la cocina, se lleva bien con los demás participantes así que fue una sorpresa hasta para nosotros”, agregó sobre la evolución del carácter de Alex en el reality.

Y sobre eso, puntualizó: “Alex hace un enorme personaje que en Masterchef se ve un poco más parecido a lo que en realidad es, pero no es el verdadero Alex. A él lo conoce muy poca gente, tiene sus amigos de chico, de toda la vida. Y quiere mantener su personaje de rebelde y de emperador, pero es un chico súper educado, correcto, cuidadoso, hace obras de bien que nadie conoce”.

A la vez, lo definió como un “dulce de leche” y que eso cambió la opinión que el público tenía sobre él. “Alexander tenía un público que lo odiaba y otro que lo amaba. Si no fuera porque lo conozco personalmente sería del público que lo odia. Pero en muchos de los países de América, vieron Caniggia Libre (el reality de MTV), entonces en muchos países sale a la calle y le piden autógrafos”, dijo quien también es manager de Charlotte Caniggia, quien debutó auspiciosamente en La Academia de ShowMatch (El Trece).

“Charlotte tiene la suerte de hacer lo que le gusta. Ella y su hermano laburan por dinero porque no trabajan gratis. Pero más allá de eso, ambos hacen lo que les gusta”, dijo al respecto. Y agregó: “Marcelo (Tinelli) y ella tienen mucha química, tienen de las mejores previas que se ven en el programa. La gracia de Charlotte es que tiene estrella. Puede no cantar o no bailar tanto como otros participantes. Pero aunque La Academia es más competitivo y complejo, porque es otro tipo de show, ella tiene estrella. Y es peligrosamente sincera, descuidada, fresca, ocurrente ”, la definió.

Esperón también contó cómo viven Charlotte y Alex las críticas que reciben: “En realidad ellos no se ven y no ven mucho de lo que sale en los medios. Charlotte un poquito más, pero Alex nunca se ve. Pero sí miran mucho las redes y obviamente les influye. Incluso creo que les influye mucho más de lo que dicen”, opinó. “Lo que más les molesta es que se metan con la familia. Porque se hablan muchas cosas y a ellos eso les duele mucho. Es muy difícil, imaginemos que las separaciones de padres siempre son difíciles para los chicos, pero para colmo es mediático y se dicen sartas de tonterías de todo tipo”, cerró.

