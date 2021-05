Masterchef Celebrity: las semifinales quedaron abiertas y habrá un cuadrangular entre los famosos para evitar la gala de eliminación

Mucha tensión en la última gala de la semana para evitar el domingo de eliminación (Captura Telefe)

Última competencia de la semana de semifinales en Masterchef Celebrity y mucha tensión en el ambiente. Ocho participantes, las últimas estrellas en juego y siete candidatos para sumar la mayor cantidad para evitar la gala del domingo. Antes de comenzar, María O’Donnell lideraba la tabla con dos estrellas, seguida por Alex Caniggia, Cande Vetrano, Claudia Fontán y Georgina Barbarossa con una, cerrando Juanse y Sol Pérez sin unidades.

Claro que cualquier cosa podía pasar, ya que no se informó la cantidad de estrellas a repartir hasta el final de la gala. Con este panorama, la única certeza era el delantal negro destinado para Gastón Dalmau. El ex Casi Ángeles debió ausentarse en un par de programas y, según el reglamento del certamen, al no haber cumplido con el requisito de ser el mejor plato cada uno de los días, deberá revalidar su lugar en la gala de eliminación.

El jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui dictó las reglas de la competencia. En cada una de las estaciones había una caja con 16 ingredientes, los mismos para cada uno de los participantes. Pero, siempre hay un pero en Masterchef, solo podían usar diez y, como si fuera la ley de la selva, tenían que eliminarse ingredientes entre ellos. Enfrentados de a pares, Juanse y María se quitaron mutuamente. Lo mismo ocurrió con Cande y Gastón; Georgina y Sol y Claudia y Alex.

Con diez ingredientes parecidos y diferentes, cada participante se lanzó a la tarea de elaborar un plato único con la condición de incluirlos a los diez. Algunos jugaron más fuerte y fueron estratégicas, mientras que otros optaron por quitar lo que de antemano creyeron que causaría menos daño. Sin embargo, a pesar de estas dificultades y de los nervios propios de las instancias decisivas, hubo una buena performance general, con dos platos destacándose claramente por encima del resto.

Al terminar las devoluciones, el conductor Santiago del Moro abrió la caja de estrellas sin revelar todavía la cantidad que había para repartir. El primero en pasar al frente fue Gastón, que recibió buenas palabras del jurado pero le informaron lo que ya sabía: agarró el delantal negro y se mentalizó para el domingo. Luego fue el turno de María y Juanse, los dos platos más flojos de la noche. No hubo estrellas para ellos, pero regresaron a sus estaciones con diferentes sensaciones. El músico con el delantal negro y la periodista esperanzada, sabiendo que las dos estrellas le aseguraban un lugar de privilegio el domingo.

Todavía faltaba saber quién la acompañaba, y la primera incógnita se develó entre Alex, Georgina y Sol. Después de un par de pasos en falso, el Emperador levantó notablemente su producción y se hizo acreedor al galardón. De esta manera, igualaba la posición de María. Para el final, quedaron los dos mejores platos de la jornada: “Ricos, buenas texturas, imaginación: todo lo que esperamos a esta altura de la competencia. Felicitaciones a ambas”; señaló Betular en referencia a Cande y la Gunda, quienes, cada una con una estrella, aguardaban expectantes para escuchar su nombre en boca del jurado.

“Es tan difícil la decisión que las dos se llevan una estrella”, anunció el chef y las participantes estallaron de felicidad. Aflojaron las tensiones, bailaron de alegría y recibieron su merecido premio. Con las posiciones definidas, del Moro anunció el cuadro de situación de cara al domingo. “Tenemos cuádruple empate entre María O’Donnel, Alex Caniggia, Cande y la Gunda. El próximo domingo, previa a la competencia oficial de gala de eliminación, vamos con el desafío entre los que quedaron empatados. Solamente uno va a subir al balcón. El resto, va directamente a la gala de eliminación y el peor plato se irá a su casa”. La mesa quedó servida entonces, para lo que promete ser un domingo lleno de emociones.

