Rocío Marengo dio detalles de una relación amorosa retro con el Kun Agüero: “Él me tiró onda”

Rocío Marengo y Sergio Agüero

Rocío Marengo fue invitada al programa Hay que ver, conducido por Denise Dumas y José María Listorti por la pantalla de El Nueve. Durante la entrevista, la mediática se animó a responder a un divertido cuestionario en el que le pasaban placas con citas y ella debía decir si lo había dicho o no.

“Me arrepiento de no haber sido botinera...”, fue la primera frase que le mostraron. “No me arrepiento”, respondió la participante de La Academia que desde hace unos años está en pareja con el empresario Eduardo Fort, el hermano de Ricardo Fort.

“¿No saliste con ningún futbolista?”, le preguntó Listorti. “Sí. Tengo 41 años. Salí con todos los rubros”, le contestó entre risas. Luego, recordó a una de sus parejas: “Salí con el Bombón Rosada, que jugó en Chacarita y en Boca. Le mando un besito”. Dumas le consultó: “¿Tuviste buenas experiencia con los futbolistas?”. “Sí, no tengo nada malo para decir...”, señaló Rocío.

Rocío Marengo habló de su relación con el Kun (Video: Hay que ver, El Nueve)

“¿Dijiste alguna vez que pagarías por tener sexo con el Kun Agüero?”, le preguntó José María. Con sinceridad, Rocío afirmó: “Sí, lo dije. Era muy chiquita y estaba soltera. Le mando un besito a Edu que lo amo. El tema es que dije que pagaría para tener sexo con el Kun y con Nacho Viale. A los pocos días me invitaron a la mesa de Mirtha (Legrand) y no me daba la cara para mirar a la abuela y a Nacho”.

Cuando le consultaron por qué había dicho que estaba dispuesta a pagar por sexo con el futbolista, Marengo respondió: “No me acuerdo por qué lo dije, en qué contexto fue. Pero salió por todos lados. Fue muy fuerte la frase... Éramos chicos y yo era amigota de él. Tal vez lo dije porque teníamos confianza y por eso me animé a decirlo”.

Luego, dio más detalles de la relación que tenía con el ex de Gianinna Maradona y actual pareja de Sofía Calzetti: “Nos conocíamos de Esperanto y esos boliches, donde nos cruzábamos... Él me tiró onda”. Ante la insistencia de las consultas sobre el romance con el deportista, la invitada quiso salir del tema: “No me acuerdo, era muy chica. Pasó hace veinte años. Algo me acuerdo, pero no tanto”.

Para evitar más preguntas sobre Agüero, Marengo les pidió a los integrantes del programa que confesaran algún romance. “Los míos están todos blanqueados”, afirmó Denise. “¿Estás segura?”, le dijo su compañero. “Si todos tiran un nombre en la mesa, yo tiro uno”, agregó Rocío. Entonces, la periodista Fernanda Iglesias recordó su historia de amor con Martín Bossi.

La conductora admitió que tenía un amor prohibido, pero no quiso dar el nombre: “Me lo voy a llevar a la tumba”. Además, amenazó a José María: “Si hablás te llevo puesto conmigo”. Su colega respetó la decisión y guardó silencio: “También me lo llevo a la tumba. Pero llego a decir el nombre y explota todo”. Por último, Rocío hizo una fuerte declaración que sorprendió a todos: “En el Mundial de Sudáfrica me llamaban de la concentración por Messenger. Era muy chica...”.

