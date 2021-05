Germán Martitegui se negó a probar un plato de Alexander Caniggia en Masterchef Celebrity: “No lo hiciste bien porque no se te canta”

Germán Martitegui se negó a probar un plato de Alexander Caniggia

En medio de versiones cruzadas entre renuncias, descalificaciones y una posible vuelta al reality, por estos días siguen saliendo al aire capítulos ya grabados de Masterchef Celebrity donde Alex Caniggia sigue siendo uno de los personajes que más repercusiones logra con cada de una de sus preparaciones. En las redes sociales, sus fans y no tanto lo suelen encontrar divertido, diferente, y hasta un “distinto” en una televisión que suele ofrecer figuras sin grandes atributos. Del otro lado, tanto dentro como fuera de la pantalla, están los que pierden la paciencia, como sucedió con Germán Martitegui este martes por la noche.

“Te acordás ayer (por el lunes) cuando te felicité y te dije ‘ojalá que prime la modestia y la inteligencia’”, le dijo el jurado a Alex antes de intentar probar los pastelitos del participante que fueron parte de la consigna de este 25 de mayo. “Pero... bueno es pastelería”, quiso justificarse el mediático dejando en claro que no es su especialidad a la hora de una preparación en la cocina.

“De acá a la final va a haber un montón de pastelería, entonces, no vas a llegar a la final”, replicó Germán con cara de pocos amigos. “Es una desgracia para ustedes, pero bueno...Perdón televidentes si no llego a la final”, comentó Caniggia fiel a su estilo provocador. “Perdón televidente, pero yo esto no lo voy a comer”, sostuvo Martitegui. “No es un pastelito y no tiene la forma, ¿vos podés comer uno?”, agregó el jurado. Acto seguido, Alex probó su plato y lanzó “¡Es una delicia!”.

“Yo estoy convencido que vos lo podés hacer bien, pero no lo hiciste bien porque no se te canta”, concluyó el cheff enojado por la situación y por las respuestas del participante que defendió su preparación a capa y espada.

Más temprano, el mediático abordó el tema de su salida de Masterchef Celebrity a través de su cuenta de Twitch, respondiéndole a un usuario que le consultó al respecto. “¿Renunciaste a Masterchef?”, fue la pregunta que le hizo uno de sus seguidores a Alex. Y él, sin dudarlo, respondió: “¿Cómo me voy a ir de Masterchef? Me quedo hasta ganar”. Y, como si no quedara claro, agregó con su polémico estilo para hablar : “¿Qué onda, andan diciendo que dejo Masterchef? Porque no se comen una pi...”.

Finalmente, Caniggia cerró su transmisión en vivo con una suerte de reflexión: “Esos son los barats viste, los barats tienen que decir pelotudeces, viven de decir pelotudeces. La gente habla porque hablar es gratis, entonces los barats hablan, hablan y hablan. Inventan cagadas”.

Por lo pronto, el último domingo el jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidió salvar Alex y eliminar a Dani La Chepi, que había quedado junto a él en el duelo final. Y el lunes, en la primera gala de la etapa de semifinales, el mediático logró consagrarse con una exótica hamburguesa que le valió la primera estrella de la semana.

