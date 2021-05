Gastón Soffritti: “Si Santi Maratea gestionaba las vacunas, hoy no estábamos adentro”

Gastón Soffritti y Santi Maratea

En el último tiempo, Santiago Maratea es protagonistas por sus acciones solidarias y con los meses se ganó el respeto y admiración de mucha gente en el país. El fin de semana volvió a ser noticia logrando lo que el Estado no pudo y obtuvo 99 mil dólares para que atletas argentinos pudieran viajar al Sudamericano de Guayaquil, un torneo importante para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Aprovechando el momento del influencer, Gastón Soffritti se refirió al retraso de la llegada de vacunas a la Argentina y fue criticado por varios usuarios. Desde su cuenta de Twitter, el actor comentó que Maratea debió ser el encargado de conseguir las dosis contra el coronavirus para el país.

“Si la gestión de las vacunas la hacía Santi Maratea, hoy no estábamos todos adentro”, escribió Gastón. Pero eso no fue todo, ya que luego agregó: “Si una persona con su Instagram tiene más poder de convicción y convocatoria que el mismísimo Estado, deberíamos estar replanteándonos quiénes son los nuevos políticos”.

Al tratarse de una cuestión política obviamente surgieron las controversias en la red social y se instaló la grieta. Por ejemplo, una usuaria fue una de los que salió al cruce y aseguró: “Celebras a un instagramer que pide donaciones diciendo que hace más cosas que el Estado, pero si los millonarios no pagan el aporte que les corresponde para morigerar la pandemia no importa. Entonces el problema no es cómo se gestiona en la pandemia, el problema es ideológico”.

“Quizás Gastón Soffritti no era el brillante analista político que todos creíamos que era”, ironizó otro. En tanto, hubo más comentarios como: “No tiene convicción, tiene ganas de figurar. Si el Estado llegara a manguear guita como lo hace Maratea estarían todos poniendo el grito en el cielo. Sin contar que no sabés que las vacunas son un bien escaso en el mundo. No van a liberar las patentes por dos cafecitos”.

Después de que el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) anunciara que no podía costear el traslado de 33 atletas al Sudamericano de Atletismo en Guayaquil, Santi Maratea reunió casi cien mil dólares, contrató un avión charter y los deportistas pudieron viajar.

Todo empezó cuando el Enard dijo que no podía hacerse cargo de los 160 mil dólares que costaba el transporte para los atletas que tenían que viajar a Ecuador. Los deportistas iniciaron una movida en redes sociales y se contactaron con Maratea para juntar plata. El influencer se puso en contacto con la compañía South American Jets y consiguió un vuelo chárter por 99 mil dólares, un monto muy inferior al que había anunciado en ente.

Santi pidió a sus seguidores (que superan el millón y medio en Instagram) que colaboraran con un pequeño aporte monetario de entre 22 y 100 pesos. Necesitó menos de 24 horas para llegar a juntar la plata. Los 35 atletas finalmente podrán viajar a Ecuador a participar del Sudamericano entre el 29 y el 31 de mayo, donde disputarán su plaza para los Juegos Olímpicos de Tokyo y sumarán puntos para los Mundiales de 2022.

