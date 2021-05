El llamativo vestuario de la Mona Jiménez para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus

La Mona Jiménez recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en el centro de vacunación del Estadio Mario Alberto Kempes (Crédito: Twitter @leoguevara80)

Este feriado 25 de mayo, La Mona Jiménez recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. El cantante, de 70 años, se trasladó hasta el centro de vacunación del Estadio Mario Alberto Kempes, lugar donde fue inoculado bajo la modalidad del Autovac, es decir, desde su camioneta.

“Carlitos La Mona Jimenez se acaba de vacunar y ya recibió la segunda dosis. ‘Nos felicitó, estaba contento y pidió que se termine esta pandemia’. contó Rosa, la misma encargada de vacunación que le había aplicado la primera dosis”, informó el periodista de Radio Mitre Córdoba, Leonardo Guevara, desde su cuenta de Twitter, donde además compartió dos fotos del momento. En esas imágenes, llamó la atención el vestuario del cuartetero, que lució una camiseta con una manga desmontable que permitía hacer más rápido el trámite.

La primera dosis de la Sputnik V la había recibido el pasado 23 de febrero, momento en el que ingresó en el grupo etario que tenía prioridad, según lo dispuesto por el Gobierno de Córdoba. “Estoy feliz de vacunarme como un ciudadano más. No soy VIP”, fue lo primero que dijo esa vez el cantante, que se anotó para recibir la vacuna como cualquier persona, y que no recibió ningún beneficio para hacerlo. “Hace meses que estoy encerrado -continuó, en diálogo con cba24n- No hago bailes como hacen los pibes jóvenes. Tengo 70 años y tuve neumonía. Es importante que me coloque la vacuna para estar más tranquilo”, agregó Jiménez haciendo alusión a sus antecedentes de salud, y deseando poder volver a realizar un show con público presente.

En aquella oportunidad, su hijo Carli aseguró que fue “muy emocionante” ver a su padre mientras recibía la vacuna. Y una vez que terminó el proceso, el cantante mostró su carnet vacunatorio y bromeó con que volaría como Superman. “Estoy feliz, contento y agradecido. Empieza una nueva etapa, de menos sufrimiento”, aseguró frente a las cámaras de El Doce. También expresó su esperanza de poder regresar a subir a un escenario. “Quiero volver a cantar. Estoy cumpliendo 54 años de carrera y no puedo volver”, lamentó quien en mayo realizará su primera transmisión por streaming. “Ya que no puedo hacerlo en público...”.

En noviembre, durante una entrevista con el programa La Peña de Morfi, conducido por Gerardo Rozín, en compañía de Jésica Cirio, el intérprete también se había expresado sobre su situación actual y la pandemia. “Fui un tipo muy marginado pero de pronto se rompió todo eso… Si antes me odiaba el 100 por ciento, hoy el 50 por ciento me quiere, otro 30 no me quiere y el 20 por ciento no le importa ni mierda lo que hace La Mona. Entonces estoy feliz, a pesar de que no veo la hora de que pase esta mierda que no la quiero ni nombrar hasta que venga la vacuna. Quiero poder cantar con mi público, encontrarme con mi gente que desde todos lados viene a Córdoba para verme”.

A fin de año, había compartido un video en sus redes sociales con un mensaje esperanzador para el 2021 en el cual esperaba que toda la población pudiera tener acceso a la vacuna contra el coronavirus. “Se viene el 2021, se viene amor, felicidad, alegría, sonrisa. Pero que venga la vacuna, urgente, para que podamos abrazarnos y pueda cantar. Que venga un año lleno de amor. Feliz Año Nuevo para todos con todo mi corazón”, había dicho.





