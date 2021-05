Natalie Pérez hizo un desesperado pedido para que vacunen a su hermana: “Tiene una discapacidad y hace un año y medio que no sale de su casa”

El desesperado pedido de Natalie Pérez para que vacunen a su hermana

En medio de la segunda ola de coronavirus que afecta al país, Natalie Pérez decidió utilizar sus redes sociales para pedir por la vacunación de su hermana, quien tiene una discapacidad y aún no le llegó el turno para inocularse. En esa línea, hizo un fuerte descargo en Instagram contra aquellas personas que mienten y dicen tener factores de riesgo para tener prioridad y le quitan el lugar a quienes realmente lo necesitan.

“Voy a decir algo que me molesta un poco, escuché varias anécdotas de gente que se fueron a vacunar diciendo que eran paciente de riesgo, por ejemplo dicen que tienen asma, van y se vacunan y no tienen nada. Y no les piden ningún tipo de certificado cuando llegan al lugar. También hay gente que se hizo pasar como personal de salud, que no le piden certificado, entonces llegan y los vacunan”, comenzó relatando la actriz en sus stories.

Y acto seguido, contó la situación que vive una integrante de su familia. “Pero lo cierto es que, por ejemplo, en mi caso, mi hermana más grande tiene una discapacidad, es paciente de riesgo, hace un año y medio que no sale de su casa, para el Estado no es prioridad, pero algún salame que se hace pasar por asmático, sí es prioridad. Entonces, como quizás está todo desbordado, quedan solamente los valores de cada persona, la argentinidad al palo, por favor, sepan que de verdad hay personas que lo necesitan”, contó angustiada.

Una situación similar atravesó hace pocos días Brian Lanzelotta, quien también contó que su hermano con discapacidad no había sido vacunado. “Políticos y familiares de políticos todos vacunados antes que todos antes que el personal de salud. Se afanan vacunas pero yo tengo a mi hermano discapacitado sin vacunar internado en el Fernández con el riesgo de contagiarse. Esto es Argentina”, escribió el artista indignado, pero allí no terminó su enojo. Ante algunos mensajes críticos, tuvo que aclarar sus palabras. “Hablo en general y hablo por mi hermano, porque es mi hermano el que está internado, pero es obvio que hablo por todas las personas de riesgo, no solo por él ¿Todo hay que explicar? Pensé que se entendía”; reflexionó.

El enojo de Brian Lanzelotta en Twitter

Afortunadamente, el miércoles pasado el cantante anunció que finalmente Carlos fue inoculado con la primera dosis. “Quiero contarles que después de una larga espera hoy mi hermano Carlitos recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid. Estamos muy contentos y agradecidos con el municipio de la Matanza y Fernando Espinoza. Espero que todas las personas con discapacidad sean vacunadas pronto”, escribió en su cuenta de Twitter.

La alegría de Brian Lanzelotta por la vacunación de su hermano

Al ver su mensaje, uno de sus seguidores le escribió: “Hola Brian, ¿cómo estás? Qué bueno que ya lo vacunaron a Carlitos, yo también soy discapacitado motriz y soy de riesgo porque soy un poquito obeso, tengo 37 años ¿No sabés cuando van a empezar a vacunar a todos los discapacitados?”. Sin dudarlo, Lanzelotta le respondió: “Espero que pronto puedas tener tu vacuna vos y todas las personas con discapacidad son prioridad”.

Sin embargo, no todos los mensajes que recibió fueron de apoyo. Con mala intención, un usuario le recriminó: “Le sirvió a Carlitos que el Brian se cuelgue de él, me da nauseas el Brian y su victimización por un minuto de cámara”. Contundente, pero de forma respetuosa, él respondió: “Le sirvió a mi hermano para poder recibir la vacuna que le corresponde, ¿a mí me sirvió? Sí, tenés razón, me sirvió ahora se que mi hermano está cubierto contra el Covid. Saludos”.

