El mensaje de Brian Lanzelotta después de que su hermano fuera vacunado: “Estamos muy contentos y agradecidos”

Brian Lanzelotta y su hermano Carlitos

La semana pasada, Brian Lanzelotta utilizó sus redes sociales para hacer un desesperado pedido por su hermano, que aun no estaba vacunado. “Políticos y familiares de políticos todos vacunados antes que todos antes que el personal de salud. Se afanan vacunas pero yo tengo a mi hermano discapacitado sin vacunar internado en el Fernández con el riesgo de contagiarse. Esto es Argentina”, escribió el artista indignado, pero allí no terminó su enojo.

Ante algunos mensajes críticos, tuvo que aclarar sus palabras. “Hablo en general y hablo por mi hermano, porque es mi hermano el que está internado, pero es obvio que hablo por todas las personas de riesgo, no solo por él ¿Todo hay que explicar? Pensé que se entendía”; reflexionó.

El ex subcampeón del Cantando 2020 también se había mostrado molesto al conocer el caso del concejal Luis Correa que organizó una fiesta para el cumpleaños de 15 de su hija con 400 invitados. Primero, el cantante compartió una publicación con la noticia del festejo y una cruda una reflexión sobre lo ocurrido: “Los políticos se nos cagan de risa en la cara pero nosotros a las 8 tenemos que estar metidos adentro sin poder laburar para ganarnos el mango. Esto es Argentina”, argumentó en relación al decreto presidencial que impide la circulación luego de las 20 horas, lo que afecta la actividad de diferentes rubros, entre ellos el de las actividades culturales. Luego, en Los Ángeles de la Mañana dio más detalles: “Yo no estoy pidiendo una vacuna para mí, sino para mi hermano que es discapacitado y que tiene un solo pulmón”, resumió Brian.

El desesperado pedido de Brian Lanzelotta por su hermano

Hace dos años, Carlitos fue operado en el Hospital Fernández y desde entonces tanto sus médicos como su historia clínica pertenecen a ese nosocomio que está abocado a la pandemia de coronavirus. Por este motivo, Brian y su familia intentaron sin éxito que esta nueva internación sea en otra dependencia sanitaria. “El Hospital Fernández está colapsado de coronavirus”, graficó el cantante. “Mi hermano ahí está muy expuesto, está en la boca del lobo. Tiene un solo pulmón. Mi hermano se me contagia y no vuelve a mi casa”, expresó con dureza.

Afortunadamente, en las últimas horas el cantante anunció que finalmente Carlos fue inoculado con la primera dosis. “Quiero contarles que después de una larga espera hoy mi hermano Carlitos recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid. Estamos muy contentos y agradecidos con el municipio de la Matanza y Fernando Espinoza. Espero que todas las personas con discapacidad sean vacunadas pronto”, escribió en su cuenta de Twitter.

La alegría de Brian Lanzelotta por la vacunación de su hermano

Al ver su mensaje, uno de sus seguidores le escribió: “Hola Brian, ¿cómo estás? Qué bueno que ya lo vacunaron a Carlitos, yo también soy discapacitado motriz y soy de riesgo porque soy un poquito obeso, tengo 37 años ¿No sabés cuando van a empezar a vacunar a todos los discapacitados?”. Sin dudarlo, Lanzelotta le respondió: “Espero q pronto puedas tener tu vacuna vos y todas las personas con discapacidad son prioridad”.

Sin embargo, no todos los mensajes que recibió fueron de apoyo. Con mala intención, un usuario le recriminó: “Le sirvió a Carlitos que el Brian se cuelgue de el, me da nauseas el Brian y su victimización por un minuto de cámara”. Contundente, pero de forma respetuosa, él respondió: “Le sirvió a mi hermano para poder recibir la vacuna que le corresponde, ¿a mí me sirvió? Sí, tenés razón, me sirvió ahora se que mi hermano está cubierto contra el Covid. Saludos”.

SEGUIR LEYENDO: