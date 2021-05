El desesperado pedido de Brian Lanzelotta por la salud de su hermano: “Es discapacitado, tiene un solo pulmón y está sin vacunar”

El desesperado pedido de Brian Lanzelotta por su hermano

Brian Lanzelotta está preocupado por la salud de su hermano Carlitos y quiere hacerse oír. Primero lo hizo en las redes sociales y luego replicó su mensaje en la televisión, para que llegue a los oídos que correspondan. Carlitos nació con una discapacidad motriz y cuenta con un solo pulmón, lo que lo ubica como persona de riesgo frente a la pandemia. Para hacer aún más complicada la situación, desde hace dos semanas se encuentra internado en el Hospital Fernández, uno de los centros destinados a pacientes con coronavirus, por lo que su riesgo es todavía mayor.

Durante los últimos días, el cantante utilizó su cuenta de Twitter para expresar su bronca por los privilegios de la clase política, tanto para violar las restricciones impuestas por el gobierno nacional como para criticar aquellos que hicieron usufructo de las vacunas en detrimento del personal de salud y de grupos de riesgo no considerados como tales, entre los que se encuentra su hermano.

El disparador de su enojo fue al conocer el caso del concejal Luis Correa que organizó una fiesta para el cumpleaños de 15 de su hija con 400 invitados. Primero, el cantante compartió una publicación con la noticia del festejo y una cruda una reflexión sobre lo ocurrido: “Los políticos se nos cagan de risa en la cara pero nosotros a las 8 tenemos que estar metidos adentro sin poder laburar para ganarnos el mango. Esto es Argentina”, argumentó en relación al decreto presidencial que impide la circulación luego de las 20 horas, lo que afecta la actividad de diferentes rubros, entre ellos el de las actividades culturales.

Poco tiempo después, el subcampeón del Cantando 2020 volvió a apuntar contra la clase política, esta vez criticando la campaña de vacunación. “Políticos y familiares de políticos todos vacunados antes que todos antes que el personal de salud. Se afanan vacunas pero yo tengo a mi hermano discapacitado sin vacunar internado en el Fernández con el riesgo de contagiarse. Esto es Argentina”, escribió el artista indignado, pero allí no terminó su enojo. Ante algunos mensajes críticos,, tuvo que aclarar sus palabras. “Hablo en general y hablo por mi hermano, porque es mi hermano el que está internado, pero es obvio que hablo por todas las personas de riesgo no solo por él. ¿Todo hay que explicar? Pensé que se entendía”; reflexionó.

Esta mañana, el músico habló en Los ángeles de la mañana para dar más detalles de la situación de su hermano Carlitos, y de paso dar más visibilidad a una problemática que aqueja a muchas familias, sean o no del ambiente del espectáculo. “Yo no estoy pidiendo una vacuna para mí, sino para mi hermano que es discapacitado y que tiene un solo pulmón”, resumió Brian, todavía algo molesto por la confusión que se había originado en la red del pajarito.

Hace dos años, Carlitos fue operado en el Hospital Fernández y desde entonces tanto sus médicos como su historia clínica pertenecen a ese nosocomio que está abocado a la pandemia de coronavirus. Por este motivo, Brian y su familia intentaron sin éxito que esta nueva internación sea en otra dependencia sanitaria. “El Hospital Fernández está colapsado de coronavirus”, graficó el cantante. “Mi hermano ahí está muy expuesto, está en la boca del lobo. Tiene un solo pulmón. Mi hermano se me contagia y no vuelve a mi casa”, expresó con dureza.

A pesar de la situación desesperante, Brian destacó el trabajo de los profesionales de salud del hospital. Como Carlitos necesita asistencia permanente, el músico y sus familiares se turnan para cuidarlo. “Los médicos hacen todo lo posible. Me siento un privilegiado, porque lo tratan muy bien, la gente del hospital deja que uno esté con él las 24 horas”, reconoció. Tanto los médicos como los familiares extreman al máximo las precauciones, sin embargo el riesgo está presente. “Están tratando que no circule nadie con covid, pero alguien tiene que cuidarlo”, señaló.

En medio de esta situación de angustia y preocupación, Brian se indignó con los hechos que dispararon su descarga tuitera: “Veo un video donde un político festeja un cumpleaños de 15 con 400 personas y me indigné, por boludos como estos los hospitales están repletos”, se quejó el cantante que recalcó que no buscaba ningún tipo de privilegios por ser famoso. “Mi intención es que se escuchen las voces de gente que no puede hablar. De gente discapacitada como mi hermano, que no pueden salir a buscarse la vacuna por sus propios medios. Estamos tratando de que se los vea a ellos, no hablo de mí, ni de mi mujer, ni de mis hijos. Estoy hablando de personas discapacitadas”, cerró enfáticamente el cantante.

