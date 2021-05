Florencia Peña redobló sus críticas a Carlos Tevez por su negativa a pagar el impuesto solidario a las grandes fortunas: “Hay que poner el hombro”

“Te hace un gol con falta y te mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza. Digamos todo”, twitteó Florencia Peña contra Carlos Tevez

“Te hace un gol con falta y te mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza. Digamos todo”, twitteó Florencia Peña junto al hashtag #elclásico. Fue el pasado domingo por la tarde, apenas unos minutos después de que Carlos Tevez convirtiera el gol que le daba la victoria transitoria -y que luego se convertiría en definitiva a través de una definición por penales- a Boca Juniors por sobre River Plate. El mensaje generó una alta repercusión y ruido en pleno partido, especialmente por las diversidad de opiniones que volvieron a marcar la grieta, que se ensancha cada vez que se desata algún cruce virtual entre oficialistas y opositores al gobierno de turno.

Más allá del gol, los dichos de Florencia hacían una directa alusión al amparo judicial que presentó el delantero para evitar pagar el impuesto solidario a las grandes fortunas. En su argumentación, el futbolista expuso que se trata de un tributo “confiscatorio”. La causa ahora se encuentra en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 4, a cargo de Rita Ailán. Una vez bajada la espuma del duelo futbolístico, la polémica quedó instalada por el tweet de Florencia, que generó idas y vueltas entre la conductora de Flor de Equipo (Telefe) y varios de sus seguidores. Y lejos de dejar el tema atrás, Peña amplió sus dichos y argumento por qué le dijo lo que dijo a la figura xeneize.

“ Yo dije todas verdades, ¿o no? ¿O no es cierto que presentó una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza? ¿O no es verdad que su gol fue con falta? ”, enfatizó Florencia.

El tweet de Florencia Peña contra Carlos Tevez

“Soy de River y por supuesto que lo escribí desde la calentura que genera el partido”, dijo Flor, de alguna manera haciéndose cargo de las sensaciones que puede generar un partido de altas pulsaciones como un Superclásico. De todas maneras, Peña aclaró que lo que dijo en Twitter “forma parte de las chicanas futboleras. ¿O sólo los de Boca pueden chicanearnos a los de River? Además, no se pueden sorprender. ¿Qué tuit mío no genera polémica? Yo siempre digo lo que pienso”, explicó en una entrevista con la revista Paparazzi.

Pese a querer bajar el tono, volvió a criticar a Tevez, otrora conocido como “el jugador del pueblo”, tras su presentación del pedido para no pagar el impuesto solidario a las grandes fortunas. “ En un momento como este hay que poner el hombro, y los que más tienen son los que más tienen que poner ”, disparó Florencia.

El gol de Carlos Tevez a River en el último Superclásico

Desde el pasado viernes 29 de enero, empezó a regir en el país el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, una ley aprobada en diciembre del año pasado establecida como un “aporte solidario” que grava de manera progresiva a las personas que tengan un patrimonio igual o mayor a los $200 millones de pesos, es decir, un poco más de dos millones de dólares.

El pago es del dos por ciento sobre los bienes que tiene en su patrimonio la persona alcanzada. El capitán y diez de Boca, que jugó la mayoría de su carrera profesional en el exterior, principalmente en Europa, justamente está entre las 11.855 personas naturales que reportó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

