Angelina Jolie habló de su regreso al cine de acción: “Significó mucho para mí llegar a este papel, explorar su historia”

El regreso de Angelina Jolie a la actuación

Después de varios años alejada de la actuación y desarrollando su faceta de directora y guionista –sólo interrumpida por Maléfica en el 2019-, Angelina Jolie, durante el 2021 protagoniza dos películas con las que regresa al cine de acción: Aquellos que desean mi muerte y Eternals. Con la excusa del estreno de la primera de estas, Infobae habló en exclusiva con la reconocida actriz sobre su rol en el film y también sobre su vuelta a la actuación.

“En este momento de mi vida, significó mucho para mí llegar a este papel, explorar su historia”, reveló Jolie sobre su rol. En este nuevo thriller de acción interpreta a Hannah Faber, una bombero paracaidista encargada de cuidar todo un bosque arbolado en Montana, Estados Unidos. Mientras intenta superar la muerte de tres personas en un incendio previo, de las que se siente responsable, la mujer encuentra en el medio del bosque a un niño de 12 años, desesperado y sin un lugar a donde ir.

El pequeño de 12 años (Finn Little) está asustado y en shock, luego de presenciar cómo dos hombres acribillaron a su padre (Jake Weber), un contador con información sensible que afecta a un grupo de poderosos. “Si alguien que amás está en peligro y tenés que combatir ese fuego, siento que la gran mayoría de la gente encontraría la forma. Solo tenés que encontrar la forma”, deslizó Angelina sobre si podría hacer el trabajo de Hannah. Como personal de primera respuesta, Faber no sólo buscará ayudar al niño perseguido por dos letales asesinos –muy bien encarnados por Aidan Gillen y Nicholas Hoult- sino que también deberá enfrentar un incendio voraz.

Angelina Jolie protagoniza "Aquellos que desean mi muerte"

Claro que Faber no lo hará sola sino que hará frente a esta noche de terror junto con una pareja amiga, compuesta por Ethan y Allison Sawyer (Jon Bernthal y Medina Senghore). A pesar de llevar un embarazo de seis meses, Allison no escapa de la acción y se convierte en una compañera poderosa para Faber. “Hay formas en las que romantizamos el estar embarazadas, pero no siempre apoyamos esa realidad”, analizó Senghore en diálogo con Infobae.

En una historia en la que hay muchos hombres fuertes, las que llevan la acción y definen el tono de la película son dos mujeres fuertes. El papel que interpreta Angelina hace recordar a sus mejores momentos en el cine de acción, un género que la actriz supo abrazar y que la llevó a ser una de las máximas figuras de Hollywood. Por su parte, y con un estilo muy diferente, Senghore le imprime a su Allison Sawyer una potencia nunca vista en la gran pantalla para una mujer embarazada de seis meses.

Basada en el libro homónimo de Michael Koryta, que también aporta su pluma en el guión, la película cuenta con Taylor Sheridan como director y guionista. En los últimos años, el actor se convirtió en uno de los guionistas más cotizados de Hollywood, gracias a su trabajo en largometrajes como Sin nada que perder –con la que recibió una nominación a los Oscar- y Sin remordimientos. De cualquier manera, esta es su tercera película como director y la primera vez que le toca dirigir a una superestrella del calibre de Jolie.

Jolie en una escena de "Aquellos que desean mi muerte"

Sobre su regreso al cine de acción, Jolie es contundente: “Estoy muy agradecida de que tuve la oportunidad de trabajar en esta película e interpretar a esta clase de mujer”. Por su parte, Senghore también se mostró contenta de poder darle su impronta a Allison Sawyer al asegurar que “lo que vemos en el cine eventualmente impacta en la cultura y esa es una de las cosas que me atrajo a este rol. Este personaje es tratado como un verdadero ser humano”.

Para entender el nivel al que le gusta dirigir a Sheridan basta con mencionar que el gran incendio que debe enfrentar Jolie no fue hecho con computadora o efectos especiales sino que el director decidió construir un bosque artificial y prenderlo fuego. Un estilo más bien clásico para una película inspirada en los westerns y la venganza pero que encontrará en el streaming su mejor aliado en tiempos de coronavirus, pandemia y restricciones.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires todavía no se estrenó el film, ya que los cines se encuentran cerrados debido a las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus. En las regiones que sí están abiertas las salas ya se puede disfrutar del thriller que marca el regreso de Angelina a la gran acción. De la misma manera, ya está disponible en HBO Max, plataforma que llegará a la Argentina recién a fines de junio y en la que se podrán ver todos los estrenos de Warner durante el 2021.

El poster de "Aquellos que desean mi muerte"

