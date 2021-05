Quiénes son los invitados de Juana Viale y de Andy Kusnetzoff de este fin de semana

Juanita Viale y Andy Kusnetzoff

Este sábado 15 de mayo a las 22 llega a Telefe una nueva emisión de PH, Podemos hablar, con la conducción de Andy Kusnetzoff. Este fin de semana habrá invitados muy interesantes que participarán en los diferentes desafíos y secciones, contarán sus historias y debatirán sobre temas de actualidad en la quinta temporada de este programa que ya se convirtió en un clásico de los fines de semana.

Dueña de una excéntrica personalidad, la conductora Lizy Tagliani llevará su humor, mientras que Horacio Cabak hablará de su escandalosa separación de Verónica Soldato. Por otra parte, Dani La Chepi contará detalles de su participación en Masterchef Celebrity. Además, Carlos Nair Menem reaparecerá tras la muerte de su padre y Pía Slapka hablará de su rol como conductora en el canal IP Noticias.

Por su parte, Juanita Viale preparó una mesaza para ganar la batalla del rating al frente de La noche de Mirtha, el ciclo que conduce en reemplazo de su abuela los sábados en la franja de las 21.30. Los invitados son: José Luis Espert, economista, docente y político; Martín Tetaz, periodista, economista y autor del nuevo libro “Nada será igual”; Débora Plager, la periodista y conductora que se animará a participar de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch; y Gabriel Levinas, periodista, escritor y panelista de A24.

Los sábados Juana invita a personajes del mundo de la política y el periodismo; mientras que los domingos a famosos y personalidades de la televisión

Mientras que el domingo 16 de mayo, la actriz estará a las 13:30 conduciendo Almorzando con Mirtha Legrand, compartiendo la mesa con la productora teatral y actriz Nazarena Vélez; el conductor Ronnie Arias, que se fue a vivir a Uruguay; la joven periodista deportiva Morena Beltrán; y el locutor Chino Leunis que se ha estado alejado de la televisión desde un largo período.

Este no será un fin de semana fácil para Juana por la reciente muerte de su amiga Victoria Césperes. Ellas afirmaban que su vínculo era como el de dos hermanas. Se conocían hace muchos años y compartían la pasión por la actuación. Incluso habían pisado el mismo escenario en 2018 al encabezar La sangre de los árboles, obra teatral que se presentó con gran éxito en el Festival de Aviñon, en Francia.

En cada programa que Juana realizaba en reemplazo de su abuela se despedía saludando especialmente a Victoria, quien desde hace 10 años luchaba contra un cáncer, y quien falleció este viernes por la mañana a los 41 años. Seguramente, en algún momento del programa del sábado o domingo, aprovechará para recordarla con cariño.

Juana y Victoria se conocieron por una amiga en común en Buenos Aires. Sin embargo, afianzaron su relación en Chile, cuando la actriz argentina vivía con Gonzalo Valenzuela. La uruguaya, en tanto, también estaba en pareja con un chileno. Allí, incluso, fue donde surgió la posibilidad de realizar La sangre de los árboles, obra que giró por el mundo durante más de tres años. “Estábamos todo el tiempo juntas, se creó una relación que no hubiese existido de otra forma”, recordó Césperes sobre su amistad que con el tiempo se convirtió en un vínculo de hermanas.

Victoria tenía cáncer desde el 2011 y recién en 2017 habló públicamente de ello, luego de haber hecho terapia durante un año entero. Fue justamente durante la entrevista con el diario uruguayo. “Yo asociaba al cáncer con la muerte. Es la primera vez que me animo a contar sobre el tema. Mis amigos y mi círculo cercano tenían prohibido hablar sobre esto, los tenía amenazados. No me interesaba que nadie lo supiera, hasta tenía miedo de contarlo”, dijo aquel entonces.

SEGUIR LEYENDO: