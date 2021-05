El dolor de Juana Viale: murió a los 41 años la actriz Victoria Césperes, su mejor amiga

Juana Viale y Victoria Cesperes protagonizan "La sangre de los árboles"

Juana Viale y Victoria Césperes eran más que amigas. Más bien, ellas afirmaban que su vínculo era como el de dos hermanas. Se conocían hace muchos años y compartían la pasión por la actuación. Incluso habían pisado el mismo escenario en 2018 al encabezar La sangre de los árboles, obra teatral que se presentó con gran éxito en el Festival de Aviñon, en Francia.

Para la actriz argentina, su colega uruguaya era su mejor amiga. Y es por eso que en cada programa que Juana realizaba en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, se despedía saludando especialmente a Victoria, quien desde hace 10 años luchaba contra un cáncer, y quien murió este viernes por la mañana a los 41 años.

La actriz uruguaya había sido diagnosticada con cáncer de mama en 2011, año en que se separó de quien fuera su marido y se fue a vivir a Buenos Aires, Argentina. Su primer proyecto laboral allí fue en Canal Encuentro. “Ese año fue muy bisagra en mi vida”, dijo años después en una entrevista en El País, de Uruguay.

Más que una amistad. Juana y Victoria se conocieron por una amiga en común en Buenos Aires. Sin embargo, afianzaron su relación en Chile, cuando la actriz argentina vivía con Gonzalo Valenzuela. La uruguaya, en tanto, también estaba en pareja con un chileno. Allí, incluso, fue donde surgió la posibilidad de realizar La sangre de los árboles, obra que giró por el mundo durante más de tres años. “Estábamos todo el tiempo juntas, se creó una relación que no hubiese existido de otra forma”, recordó Césperes sobre su amistad que con el tiempo se convirtió en un vínculo de hermanas.

Victoria tenía cáncer desde el 2011 y recién en 2017 habló públicamente de ello, luego de haber hecho terapia durante un año entero. Fue justamente durante la entrevista con el diario uruguayo. “Yo asociaba al cáncer con la muerte. Es la primera vez que me animo a contar sobre el tema. Mis amigos y mi círculo cercano tenían prohibido hablar sobre esto, los tenía amenazados. No me interesaba que nadie lo supiera, hasta tenía miedo de contarlo”, dijo aquel entonces.

En sus últimos posteos en las redes sociales, Césperes se había expresado sobre el apoyo que recibió por parte de su familia y especialmente de Luis, quien fuera su actual pareja. El 9 de abril, la actriz uruguaya había compartido una foto donde se los veía de espaldas y tomados de la mano. Ella sobre una silla de ruedas, él caminando a su lado, como lo hizo desde que comenzaron su relación.

“Girando juntos, amor. Se fue la cuarta, ¡se fue! Te amo, Luis”, escribió en el emotivo posteo en el que hizo referencia al tratamiento que hacía por su enfermedad.

En tanto, el 7 de diciembre pasado, le había dedicado un romántico posteo a su marido, quien había cumplido años días atrás. “Quiero compartir la felicidad que tengo de habernos encontrado en la vida, Luis”, comenzó en aquella publicación en la que además subió distintas fotos de aventuras que vivieron juntos. Allí, definió a su pareja como su amor y su compañero. “Juntos, caminando, aprendiendo, riendo, llorando, amándonos. Gracias por tu corazón y tu amor. Hace unos días fue tu cumple y lo comparto en redes, que no tenés, para decirles lo afortunada que soy de ser amada por vos y amar así. Te amo, Luis. Viva la vida. Viva el amor. Gracias”.

Nacida y criada en Punta Gorda -departamento de Colonia en Uruguay-, desde los 16 años que Victoria Césperes supo que quería ser actriz. Y a esa edad comenzó a estudiar para perfeccionarse y poder hacerlo de manera profesional. Era una artista integral: hizo teatro, cine y televisión. Entre sus últimos trabajos se destaca Sentadas en el umbral, película que protagonizó junto a Soledad García, que se presentó como una comedia de enredos y que se estrenó en agosto del 2020.

Además, brilló en la televisión argentina con su personaje en la segunda temporada de El Marginal, en donde interpretó a la secretaria de Antín (Gerardo Romano), el director del penal San Onofre. “Fue increíble poder trabajar con monstruos de la actuación como Romano o Claudio Rissi (Mario Borges, en la ficción). Muchas veces sucedía que Romano me proponía improvisaciones en el momento, y fue un desafío para mí poder seguir el ritmo de tipos que tienen años de televisión arriba. La pasé increíble en todas las jornadas de trabajo”, destacó la actriz en una entrevista que brindó en 2018 sobre su experiencia en la serie de Underground.

Poco después de que se conociera la noticia de la muerte de Victoria Césperes, el actor uruguayo Robert Moré lamentó la partida de su amiga y colega, a quien despidió a través de un emotivo mensaje de Twitter. “Un pedazo de alma que se va. Chau, vico, gracias por tu luz, tu energía, tu amistad de oro”, escribió junto a una foto de la actriz.

