Carlos Perciavalle reveló cómo es su relación con Antonio Gasalla: “Han intentado pelearnos desde que empezamos a trabajar”

Carlos Perciavalle habló de su relación con Antonio Gasalla en El run run del espectáculo (Crónica TV)

Desde su casa en Punta del Este, Carlos Perciavalle brindó una extensa entrevista con El Run run del espectáculo, el programa de los fines de semana de Crónica TV. En un amplio repaso por su trayectoria y un recorrido por diferentes temáticas de actualidad, el emblemático actor del café concert contó sus encuentros cercanos con seres de otros planetas. Los definió como “muy parecidos a nosotros pero más altos”, y reconoció que evita dirigirles la palabra porque “ellos saben lo que tienen que hacer. Yo soy un terrestre, estoy de este lado. Ellos son los superiores, tienen el talento y el conocimiento para ponerse en contacto con nosotros”, reconoció el uruguayo y no dudó en destacar su importancia para la humanidad terrestre: “Están infiltrados entre nosotros, hacen muy bien su trabajo, y eso va a hacer que nos armonicemos”, sentenció.

Durante la entrevista vía Zoom, Perciavalle confesó no sentir ningún tipo de temor a lo desconocido. “Tengo fe ciega en que porque todo lo que pueda venir del cielo viene de una forma positiva”, manifestó esperanzado y agregó que esta relación viene de larga data. Al respecto, relató un hecho ocurrido hace muchos años durante un espectáculo teatral en Punta del Este, en medio de los habituales diálogos entre actor y público que propone el café concert.

“Yo estaba en el escenario vestido como ET, el extraterrestre de Spielberg, y veo en primera fila a un hombre muy alto vestido de plateado. Lo miré y le dije: ¿'Qué le pasa, señor? ¿Le ocuparon el asiento?’”, recordó el actor. Sin embargo, parecía ser el único que percibía esa presencia entre los espectadores y tuvo que volver sobre sus pasos: “La gente de la primera fila miró hacia donde yo hablaba, después me miró a mí, como si estuviera loco. Yo pensé que estaba teniendo visiones, no me quise volver loco y volví rápidamente a la letra haciendo de cuenta que no había visto nada”, señaló.

Carlos Perciavalle contó cómo es su diálogo con los extraterrestres (El run run del espectáculo - Crónica TV)

Sin embargo, al terminar la función, se encontró con alguien que había tenido su misma visión. “Entró al camarín Sergio Gómez, un chico que hacía luces y al día de hoy sigue siendo mi amigo, me dijo: ‘Carlos, te quiero decir que yo también vi lo que vos viste. Yo tengo contactos, me han contactado muchas veces’”, recordó el actor. Desde entonces, Carlos y Sergio ponen en común cada una de sus experiencias, y se mantienen al tanto cada vez que reciben mensajes. “Todo esto que parecía un disparate hace unos años, hoy es casi normal”, concluyó el humorista, que sumó a su relato otro de sus encuentros con los extraterrestres.

“Yo estaba en Buenos Aires y me suena el teléfono para que me vaya a Punta del Este porque iba a tener un encuentro cercano”, narró Perciavalle. Al acercarse a la ciudad balnearia, empezó a tener las visiones, una nave a la altura del Pan de Azúcar que lo estaba siguiendo. Cuando llegó a su casa, se dio cuenta que no tenía y un remedio. “Me subí al auto para ir a buscarlo y me desperté camino al sanatorio”, contó el actor y agregó: “Al mediodía había llamado a mi hermana para avisarles. ‘No se asusten si reciben la noticia de mi muerte, es una cosa que inventaron los extraterrestres’, le dije. Y no se asustó”, remató.

Al margen de estas experiencias, Perciavalle también se refirió a su relación con Antonio Gasalla, su histórico socio en el ambiente del café concert: “Todo el mundo cree que estamos peleados y estoy amiguísimo con Antonio, una vez por semana nos hablamos y nos reímos de lo que la gente pueda especular”, admitió.

"Con Antonio estamos amiguísimos", reconoció el uruguayo

Allí, el conductor Fernando Piaggio le recordó sus polémicos dichos en relación a una enfermedad de Gasalla, pero el uruguayo minimizó el asunto. “Han intentado pelearnos desde que empezamos a trabajar, desde que entré al conservatorio a los 18 años”, sentenció el actor que el 16 de mayo cumplirá los 80.

Con tantos años de trabajo juntos, Carlos marcó una característica de “Él siempre estuvo malhumorado con los periodistas, desde que me acuerdo fue así. Cuando hacíamos los espectáculos juntos, yo les decía a los periodistas que hagamos las notas cuando estuviera solo, porque Antonio no tenía buena relación con la prensa y no la quería tener”, afirmó. “Él tiene sus motivos, que no tengo idea cuales son. Es un hombre muy tímido, muy personal y de hacer lo que cree que está bien. No lo voy a cambiar ahora”, cerró.

