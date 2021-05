“Buen día”: la tierna imagen de Pampita y Roberto García Moritán camino al séptimo mes de embarazo

La tierna imagen de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán (Instagram: @robergmoritan)

A mediados de enero Carolina Pampita Ardohain y su marido Roberto García Moritán hicieron público lo que casi todo el mundo del espectáculo sospechaba: por medio de un vivo de Instagram, la modelo confirmó que estaba esperando a su primera hija con el empresario. Desde entonces, las redes sociales de ambos se convirtieron en un diario del embarazo, compartiendo los pasos previos como lo haría cualquier pareja en la dulce espera: desde los regalos y la decoración del cuarto de la bebé, hasta las primeras imágenes de la ecografía y el polémico baby shower.

Ahora, mientras la pareja transita el séptimo mes de embarazo, García Moritan compartió una hermosa postal de entrecasa. A ella se la ve de perfil, luciendo con orgullo su pancita cada vez más panzota. Él, apenas arrodillado, sostiene el vientre de su esposa con su mano izquierda mientras le da un beso lleno de ternura, para que llegue por partes iguales a su esposa y a su futura hija. La que toma la foto es la modelo, que apunta directo al espejo y aprieta el botón en modo selfie. El texto es tan simple como contundente. “¡Buen día!”. Dos palabras que representan al mismo tiempo un estado de ánimo y un deseo para todos los seguidores.

Pampita y Rober durante sus vacaciones: allí comunicaron su embarazo @robergmoritan

El empresario compartió la fotografía en sus historias de Instagram y la modelo la replicó para delicia de sus más de seis millones de seguidores que siguen atentos cada paso que da la pareja camino al nacimiento de su primera hija. El nombre, todavía es una incógnita y todo parece indicar que recién se conocerá luego del nacimiento. “Nunca puse nombre antes de que nacieran mis hijos. Tenemos una lista y cuando nace le mirás la carita y ahí ves cuál sentís que tiene que ser”, contó Pampita. Cabe recordar que la modelo ya es madre de Blanquita (fallecida en 2012), Beltrán, Benicio y Bautista, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Mientras que García Moritán es papá de Delfina y Bautista, de su matrimonio anterior con Milagro Brito.

Hace unos días, García Moritán habló de la felicidad y los nervios por estos momentos tan especiales que vive la pareja: “Hay un nivel de entusiasmo como si fuéramos padres primerizos, tenemos las mismas ansiedades y los mismos miedos, muchísima alegría. Tenemos los dos como adultos más conciencia. Este era un sueño que teníamos y lo empezamos a buscar muy tempranito”, expresó Moritán, que se casó con la modelo en noviembre de 2019 y poco más de un año después recibieron la noticia tan esperada.

Pampita y Roberto esperan su primera hija para finales de junio

La nueva integrante de la familia llegará a finales de junio. En el comienzo de su temporada profesional, la conductora de Pampita Online reveló sin querer una pequeña interna familiar a la hora de llevar la cuenta: “Vengo acompañada este año. Somos dos. Acá está creciendo. Estoy de 22 semanas. No sé si cuatro meses o si cinco meses... Yo cuento por semanas. Y me volví a acordar que el embarazo dura 10 meses, no 9, como te dicen. Así que estoy por la mitad. Vamos a crecer todos juntos”, aseguró Pampita en el primer programa de su ciclo en NET TV.

Por su parte, Rober cuenta el embarazo a la antigua, en función de los meses y no por semanas, es Roberto García Moritán que para celebrar el momento que están viviendo subió una foto de ambos con ropa de casa y contra el espejo, en la que a Pampita se le ve la panza al desnudo. “5M”, escribió el empresario gastronómico para que su esposa le conteste con corazones y además comparta el posteo en sus historias.

"Buen día": la foto que compartió Roberto García Moritán (Instagram: @robergmoritan)

Además de la conducción de su programa, Carolina se prepara para debutar en La Academia, el nuevo formato de ShowMatch que regresará a la pantalla de El Trece con la conducción de Marcelo Tinelli. La modelo formará parte del jurado con Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín. En el certamen participarán 23 famosos con sus respectivas parejas. Deberán demostrar su talento para el canto, el baile, la acrobacia y otras disciplinas artísticas.

