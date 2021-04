Marcelo Tinelli convocó públicamente a su hija Juanita para participar de la apertura de ShowMatch: su respuesta

Juanita Tinelli fue convocada por su padre para ser parte de la apertura del programa (Foto: @marcelotinelli)

No será la primera ni la última vez que uno de los hijos de Marcelo Tinelli participa de la apertura de su primer programa. Amantes de las artes plásticas y escénicas, esta vez tendrán como representante a Juanita Tinelli, de 18 años. Y fue el mismísimo conductor de ShowMatch quien lo anunció en sus redes sociales. “Estamos acá, junto a Juani”, se lo escucha decir a Tinelli en la historia que subió a su cuenta de Instagram para compartir la novedad.

“Jua, quiero que estés en la apertura del programa, bailando. Porque estás trabajando en la producción de La Flia, pero me gustaría que puedas bailar. ¿Podría ser?”, le pregunta el conductor a su cuarta hija, la segunda que tuvo con su ex mujer, Paula Robles. “Si, si me lo pedís así, si”, le contesta la hija con dulzura y en un alto de las grabaciones del mega cuadro de humor que Tinelli está preparando para su primer programa.

Juanita Tinelli convocada por Marcelo (Video: @marcelotinelli)

“Ay, ¡qué amor!”, se la escucha decir a Guillermina Valdés de fondo y su presencia en la grabación no sorprende porque la mujer de Marcelo es parte del scketch de humor. “¿Vos qué decís?”, le pregunta Tinelli a la ex modelo y mamá de Lorenzo, su quinto hijo. “¡Vamos, Jua!”, la alienta Valdés y Tinelli vuelve a la carga: “¿Vas a estar en la apertura, bailando? Confirmalo”. “Sí, si me convocas, sí”, vuelve a responder su hija. “Estás convocada”, reafirma el padre orgulloso. Entonces la joven, para dar por cerrado contesta: “Listo, genial”. Para que Tinelli repita: “Perfecto, estás convocada”. Y Guillermina Valdés le aconseje a modo de advertencia: “No la hagas larga porque la vas a cansar”.

Juanita Tinelli baila y desfila (Foto: @juanittinelli1)

Recién recibida del colegio, Juana Tinelli empezó el año como parte de la producción de La Flia. El conductor lo contó luego de un intercambio de preguntas y respuestas con seguidores en su cuenta de Instagram, que habían notado que la adolescente era parte del detrás de escena de las grabaciones. Modelo y bailarina, la hija de Marcelo suele desfilar y fotografiarse cada vez que se da la chance. Entonces, ser parte de la apertura de un nuevo año del ciclo, será un nuevo desafío en la carrera de Juanita, que recién empieza.

Juanita Tinelli es la cuarta hija de Marcelo (Foto: @juanittinelli1)

Por otro lado, en cuanto al cuadro de humor que tendrá el arranque de ShowMatch, las expectativas son muchas. Ya grabaron su participación Oscar Ruggeri (hará de policía), Jey Mammón (como el encargado del edificio en el que vive Tinelli), Laurita Fernández (una influencer en una peluquería), El Puma Goity y Guillermina. “Estamos a punto de grabar una de las escenas finales -anticipó en un video publicado en su Instagram desde una locación en Palermo-. Estoy en la puerta del colegio esperando a mi hijo (Lorenzo, quien el fin de semana cumplió siete años) y llega una de las madres, que curiosamente es... mi... mujer. ¡Qué loco!”, dijo ayer el conductor para celebrar la participación de su pareja, impulsora de GUIV, su línea de cosmética.

Juanita Tinelli bailará en el programa de Marcelo (Foto: @juanittinelli1)

Además, ya se hicieron las fotos de La Academia, que tendrá a Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín en el jurado. Entre los concursantes se destacan Flor Vigna -bicampeona del Bailando-, Karina La Princesita -como participante, luego de su paso por el jurado del Cantando 2020-, Débora Plager -en una faceta desconocida para la periodista-, el Tucu López -quien será evaluado por su ex novia, la mencionada Barón-, Barby Silenzi y El Polaco -separados en la vida real, pareja en el certamen-, entre otros. ¿Cuándo será el ansiado debut? Está previsto para mayo, en un lunes a confirmar y promete un arranque con todo, más aún considerando la abstinencia que el público tiene de Marcelo Tinelli, que el año pasado no estuvo en la pantalla.

