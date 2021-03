El tierno video de Pampita en el que se ve a Roberto García Moritán besando su panza de embarazada

Roberto García Moritan besando la panza de Pampita (Video: Instagram)

“Vas a cosechar justo lo que siembras”, dice en su estribillo del tema Día Perfecto, que interpreta la cantante Carla Bruni. Y ese tema fue, ni más ni menos, el que eligió Carolina Pampita Ardohain para acompañar un tierno video que subió a sus historias de Instagram, en la que se puede ver a su marido, Roberto García Moritán, besando incansablemente su panza de embarazada.

Con una gestación de cinco meses, la modelo retomó hace un par de semanas la conducción de Pampita Online, el programa que conduce por la señal de NetTV. Y no pasa un día en el que no haga referencia a la felicidad que siente por la llegada de la primera hija fruto de su pareja con el financista. “Ya pasaron las náuseas y estoy muy tranquila. Feliz de trabajar”, había dicho antes de ponerse al frente del ciclo. Y reconoció que, tras haber dado a luz a cuatro hijos, Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio de su pareja con Benjamín Vicuña, ya tiene más que claro que es lo que le espera. “Es mi quinto embarazo, voy al doctor y ya sé lo que me va a decir”, explicó.

Cabe señalar que García Moritán, por su parte, ya es padre de Santino y Delfina, de su matrimonio con Milagros Brito. Pero, por suerte, tanto los hijos de Pampita como los del financista, más los que sus respectivos ex han tenido por su lado, han logrado ensamblarse armoniosamente. Y hoy, todos están expectantes por la llegada de la niña que nacerá a fines de junio y a la cual todavía no le han elegido nombre.

Pampita cursa su quinto mes de embarazo (Foto: Instagram)

“Espero al nacimiento para poner el nombre, ver la carita. Tenemos un montón porque todos participan y hay de todo, se ocurren nombres raros, otros espectaculares, hasta de personajes de Disney. Nosotros anotamos todos”, había dicho la modelo en diálogo con Teleshow. Pampita había anunciado su embarazo durante sus vacaciones en México, dónde celebró su cumpleaños número 43. A su regreso, ella y su marido tuvieron que aislarse por haber contraído coronavirus. Sin embargo, ambos pudieron transitar la enfermedad sin mayores inconvenientes, por lo que enseguida empezaron a compartir las primeras ecografías de la bebé en camino.

“Siempre aposté al amor y a dar todo en las relaciones y sabía que el amor iba a llegar”, dijo Pampita en relación a su actual esposo, con quien se casó a fines del 2019 a tan sólo tres meses de haber comenzado su noviazgo. Y, al ser consultada sobre si creía que volvería a ser mamá, dijo que no y explicó: “Cuando uno esta en una pareja estable y tiene los mismos sueños... nos parecía lindo traer vida y alegría. La vida va cambiando, está en constante cambio, no lo notamos pero evolucionamos”.

A fines de abril, Pampita se sumará al jurado de La Academia, el nuevo reality que prepara Marcelo Tinelli para su regreso con ShowMatch a la pantalla de ElTrece. Sin embargo, ya adelantó que no se tomará una licencia por maternidad sino que faltará sólo unos días. “Es personal, lo transito de esta manera, siempre me volví rápido y entiendo entiendo todas las opiniones, es algo que uno lo siente y lo vive a su manera. Después del parto, la beba me acompañará a todos lados”, señaló

