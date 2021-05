Germán Martitegui habló de los rumores que lo relacionan sentimentalmente con el dueño de un conocido restaurante

Germán Martitegui

“Desde hace muchos años que tienen buena onda, pero antes uno de ellos estaba en pareja y por eso no se avanzó. Se tienen mucha estima y son geniales en lo que hacen. Desde que empezó Master no se separaron”, anunciaron en el ciclo Lanata sin Filtro la relación entre Germán Martitegui y un empresario gastronómico cuyo nombre no dieron a conocer, pero sí algunas pistas que podían revelar su identidad.

El hombre en cuestión es el dueño de un restaurante en Palermo que. “En ese lugar venden la mejor entraña que se puede comer en Buenos Aires. Y las papas fritas que hacen son descomunales. Duritas por fuera y muy blanditas adentro. Lo máximo”. De inmediato, aunque ellos no dijeron el nombre, todos apuntaron a Pablo Jesús Rivero, dueño de Don Julio elegido como el número uno en el ranking de los mejores 50 lugares para comer de América Latina, de la guía San Pellegrino (Tegui, el local del jurado de Masterchef ocupa el puesto 16).

(@riveropabloj)

Tras los rumores y a pesar de lo poco que se conoce de su vida privada, el compañero de Donato de Santis y Damián Betular decidió hablar al respecto. “Me sorprende mucho. Pablo es un amigo, un colega que admiro. Me lo cruzo en viajes, en reuniones gastronómicas. Pero ahora con la pandemia, creo que si digo que lo vi dos horas en todo el año es mucho”, dijo en diálogo con Gente.

Sobre qué dicen respecto a los rumores, dijo: “Por suerte los dos nos matamos de risa y nos lo tomamos con humor. Su familia y mis amigos también, yo recibí desde cargadas hasta amigos que me tiraban buena onda para la relación y por la decisión que eso es casi emocionante, pero bueno estamos hablando de un tema inexistente”.

Aunque está desde hace años en televisión y que en sus redes sociales cosecha más de un millón de seguidores, el chef no se acostumbra a tener que hablar de sus cuestiones personales. “Para mi es todo como una locura. Yo trato de no leer todo lo que se escribe porque sino me volvería loco. Estoy muy feliz con todo lo que estamos logrando con MasterChef, tratando de que Tegui siga abierto y super focalizado en eso”.

Rivero en la reapertura Parrilla Restaurante Don Julio - Buenos Aires, Argentina (Foto: Franco Fafasuli)

Papá de Lorenzo y Lautaro, quienes nacieron con seis meses de diferencia y a través del método de subrogación de vientre contó en diálogo con Teleshow cómo es su rutina con sus hijos: “Los despierto y los acuesto yo todos los días. Si me pierdo algo de eso me pongo muy mal. A la mañana trabajo mucho desde casa. Trabajo un ratito, hago un zoom, o mientras estoy en una charla en la que me puedo distraer, la escucho con auriculares mientras juego con ellos. Así que ahora podrían estar acá, por ejemplo. Uno se las va arreglando”.

Germán con uno de sus hijos

Entrar a Masterchef, cambió sus costumbres, por eso puso en la balanza: “Pensé mucho porque mi única referencia con famosos era un programa de otro canal y le dije (a la producción): ‘Tengo una vida muy privada y no tengo ganas de estar metido en conventillos’. Y ellos me aseguraron que esto iba a ser completamente distinto. Me daba miedo por mis hijos. Una cosa es haber hecho un programa que iba solo los domingos y otra cosa es estar todos los días en la televisión. Es mega ‘exposición. Lo que sí me pregunté fue ‘¿cómo va a afectar a mis hijos esta súper exposición? Por ahí no podré ir más a una plaza?’”.

“Soy padre y después todo lo otro. (La paternidad) te cambia todo, tu ego y tu trabajo pasan a un segundo plano. Estoy en esa: hoy en día Germán Martitegui es un papá que tiene un restaurante en un sector que la está pasando muy mal como la gastronomía y encima empezó a hacer televisión y todo el mundo está hablando de él”, cerró.

