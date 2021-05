Elba Rodríguez, la primera ganadora de Masterchef, fue modelo de lencería: “Me gustó la idea de transmitir que debemos querernos como somos”

Elba Rodríguez

“Una propuesta de lencería hecha a medida. Porque nosotras no tenemos que adaptarnos a las prendas sino ellas a nosotras. Un desafío totalmente distinto a lo que realizo todos los días. Si hay algo que me caracteriza es que siempre voy para adelante con todo lo que se presenta en la vida... Como muchas mujeres que hacemos posible hasta lo imposible, una virtud que llevamos dentro siempre”, escribió Elba Rodríguez, ganadora de la edición 2014 de Masterchef. De esa forma, la cocinera anunciaba su debut como modelo.

Emprendedora, cocinera, instagramer, trabajadora y mamá, si hay algo que la caracteriza es animarse a los desafíos y es por eso que aunque, según confesó, se agarró la cabeza y dijo “Ay, ´¿qué voy a hacer?”, Elba no dudó en ponerle el cuerpo a la campaña de lencería a medida que lanzó por el Día de la Madre (en varios países de América Latina) la marca @ese.ve.

Elba Rodríguez posó en un campaña de ropa interior

Sobre cómo surgió la propuesta, contó a Teleshow: “Al trabajar muchos contenidos en redes y tener empatía con los seguidores, comentarios, ida y vuelta en las cosas que subo, la marca me escribió para ver si estaba interesada en participar de una campaña. Yo siempre fui de apuntar a los emprendedores y trabajar en conjunto, y tiene que ver con esto de dar una mano a emprendedores para que crezcan. Gran parte de los emprendedores organizan acciones y me suman, lo vi de esa manera”.

Sin embargo, con el correr de las conversaciones y a medida que definían la campaña, su labor se transformó en un mensaje para las mujeres: “Fuimos hablando y me encantó la idea, el espíritu de transmitir la autoaceptación, querernos tal cual somos y esto de que ‘las prendas se tienen que adaptar a nosotras’. Muchas veces comprar ropa en lugar de ser algo hermoso, mimarnos, termina resultado una situación incómoda y de estrés. Y la idea es apuntar a la lencería a medida, con modelos hermosos”.

Elba Rodríguez habló de la importancia de aceptarse y quererse

Además, contó que más de una vez le pasó de ver un modelo lindo y que le gustó en la vidriera y decepcionarse al entrar al local: “Como soy medio petisita o lo que fuera termino comprando otro modelo que no era el que quería. Le pasa a muchas mujeres, esto de los talles estándar, y para las mujeres de talles reales resulta difícil conseguir ropa”.

“Yo por un lado soy petisa, soy rellenita, no es fácil conseguir ropa y vas a un local y la mayoría tiene talles únicos o son muy largos, no son reales. Mi talle me va perfecto en un local y en otro es mas chico, no hay regulación como para decir en cualquier lugar puedo elegir. O ves un modelo re canchero y re lindo y no te va, las ropas que son de otros talles mas grandes son diseños que quizás no son lo que uno elegiría. Otra de las cosas es el precio, un talle diferente es mas caro y no está bueno porque puede ser el doble. Son un conjunto de cosas y me ha pasado y por eso lo que tiene que ver con diseños a medida y talles reales me encanta. La gente necesita, no por tener unos kilos de mas, las mujeres somos distintas y esta bueno que haya diversidad y que uno se pueda comprar lo que desea”, relató su experiencia.

Elba Rodríguez habló sobre la dificultad a la hora de conseguir ropa que tienen muchas mujeres

“Te provoca tristeza por no poder comprar lo que uno desea”, dijo Elba y recordó que en más de una ocasión trabajando en la guardia hospitalaria le tocó ver a “jóvenes acercándose con manchas en la piel por mala alimentación productos de trastornos alimenticios como bulimia anorexia”.

Es por eso que le pareció “interesante” la propuesta: “No era común hacer esto en mis redes porque todo gira alrededor de lo gastronómico, ser madre y chef, pero ser modelo era distinto... por momentos me agarraba la cabeza y decía ‘qué voy a hacer’ pero valía la pena el desafío porque tenía un mensaje hermoso. ¡Me animé!”. Al no estar acostumbrada a modelar, prefirió que tanto la producción como la edición de las imágenes se hicieran en su casa. Así, Elba tuvo que salir de su zona de confort, pero lo hizo con el mismo “amor y compromiso” que el resto de las cosas que emprende.

Elba ganó la primera temporada de Masterchef

El día después: “Tuvo mucha repercusión en la gente que era lo que queríamos, que hiciera ruido y estamos contentas porque el 99 por ciento fueron comentarios positivos de gente que se sentía identificada y comentaba sus vivencias. Hay mujeres que nos sentimos estandarizadas con un modelo una medida y no está bueno, rompimos con eso. Nosotras somos multifacéticas, podemos hacer muchas cosas y está bueno en algo tan importante como mimarnos y querernos se pueda apostar a los talles reales y si puedo colaborar, voy a estar con la mano arriba porque me encantó lo que se generó”.

“Nosotras (las mujeres) nos ponemos limitaciones porque el no siempre está y si esto genera comentarios positivos, gente que se suma a la causa, este es el comienzo, estos emprendedores tiene Elba para rato”, cerró quien fuera la ganadora de la primera edición del concurso Masterchef. Actualmente trabaja en el sector de admisiones en una guardia hospitalaria y constantemente sube en sus redes sociales recetas “fáciles, económicas y ricas” para que todos las puedan replicar en su casa.

