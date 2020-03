“Pará, soy XXL pero a veces voy a un lugar donde ese talle me queda en el dedo del pie. Me pasa que si quiero conseguir algo de diseño tengo que gastar en algo de afuera. Entonces, o te ponés un mantel, o algo que te hace parecer un matambre”, dijo con humor pero con preocupación: “Por suerte en serio nunca me afectó, tengo complejos como todo el mundo porque te imponen modelos de belleza, pero nunca me invadió a tal nivel que no podía salir o seducir a una mujer, pero yo soy actor, mi trabajo se basa en exponerme y lo tuve que trabajar, esto es lo que soy te gusta bien o no. No le pasa al general de la gente. Voy al shopping y me pasa eso, de ir con guita para gastar y no poder”.