Escándalo en Corte y Confección Famosos: una coach se peleó con Aníbal Pachano y abandonó el estudio

Una coach de Corte y Confección se peleó con Aníbal Pachano y abandonó el estudio (Video: "Corte y Confección Famosos", El Trece)

En la emisión del jueves de Corte y Confección Famosos (El Trece) se vivieron escenas de alta tensión entre Aníbal Pachano y Celeste, su coach, quienes finalmente entraron en un cortocircuito que será difícil de revertir. El desafío de la jornada era crear un diseño libre que refleja una canción de un mundial de fútbol. Al coreógrafo le tocó inspirarse en “Un’estate italiana”, el inolvidable tema de Italia 90, interpretado por Gianna Nannini y Edoardo Bennato, y compuesto por Giorgio Moroder.

Cuando Andrea Politti, conductora del programa, la vio a la coach de Pachano le preguntó: “Celeste, ¿todo bien?”. “Ahí andamos”, le respondió ella. “¿Cómo te estás llevando con Pachano?”, indagó Andrea, quien palpó la tensión en el aire. “Más o menos”, se apuró a contestar él. “Y ahí... creo que tenemos distintas maneras de trabajar”, dijo Celeste. “Está como rara la energía”, definió Politti.

“Es un look básico de los 90s. Demasiado básico para mi gusto, pero bueno... con esto vamos a hacer algo”, dijo Pachano sobre el diseño que iban a realizar, tirándole un palito a su coach. “Yo siempre dispuesta a trabajar, para eso estoy”, lo picó Celeste. Y Pachano no se quedó atrás: “Yo vengo acá a trabajar hace rato”, replicó.

“La comunicación es clave para el buen trabajo, me parece”, insistió la coach. “También tendrás que poner de tu parte, no solamente mía”, se defendió el coreógrafo. “Pero si hoy llegaste y no me saludaste”, le reclamó Celeste. “Nunca te vi”, se defendió Pachano. “No, Aníbal, dale...”, dijo ella sin poder creerlo.

Hasta que finalmente, Aníbal le confesó la raíz de su malestar: “Tenés que hacerte cargo de lo que pasó ayer, en el desfile: la modelo tenía dos zapatos distintos. Me enojé y bastante”. “¿Y por eso no me saludás? O sea que todo el problema fue porque cuando vestía a la modelo, tenía dos zapatos distintos”, preguntó Celeste.

“La comunicación es clave para el buen trabajo, me parece”, le dijo Celeste a Aníbal Pachano antes de abandonar el estudio de Corte y Confección Famosos

Y ya no hubo vuelta atrás: “Desde que empecé con vos, cuando me mandás los WhatsApp, me decís: ‘Esto lo voy a hacer de esta manera, esta pollera así, asá’. Después viene la conversación de dúo. De eso te tenés que hacer cargo”, le espetó Pachano. “Dale, perfecto”, respondió ella, seca. Aníbal intentó cortar el tema: “Igual, no tengo ganas de hablar del tema ahora en el vivo”. Pero ella lo desafió: “¿Necesitás ayuda? Porque si no, me voy”, lo apuró Celeste. “Sí, decime cómo se corta”, dijo Pachano y mientras manipulaba la tijera, le espetó a su coach: “ Si te querés ir, tomá la decisión, no hay ningún problema ”.

“No, yo no me quiero ir, lo que yo quiero es poder trabajar. Yo estoy acá para trabajar, es lo único que quiero”, le contestó Celeste. “Como yo también. Yo no vengo acá a jugar, eh”, dijo Pachano, totalmente desencajado. “No vengas a tirar ideas que no existen. Sabés perfectamente cómo me ocupo de mi trabajo. Y las horas que le dedico”, agregó. “Y vos también sabés del mío”, dijo Celeste lejos de querer cortarla.

La tensión reinante en el estudio distrajo al resto de los participantes. En la mesa de al lado, Barbie Vélez y su coach, Fabricio, observaban la situación con sorpresa. “Vamos a atarle la cinta roja al pitufo, que al lado hay mala energía”, dijo el coach de Barbie. “Fabricio, no seas macumbero, no seas buscarroña”, lo retó Vélez. “No, pero vos viste cómo están acá al lado. Están como intensa la cuestión”, le contestó.

Finalmente, intercedió la conductora ante el gesto de fastidio e incomodidad de la coach de Pachano. “Celeste, se te nota incómoda. ¿Te querés ir?”, le preguntó Politti. “Sí, la verdad que sí”, admitió Celeste y fue autorizada a retirarse del taller. Desafiante, Pachano dijo: “Igual, no se preocupe la producción, que si necesita que me retire del concurso, no hay ningún problema”.

“Igual, no se preocupe la producción, que si necesita que me retire del concurso, no hay ningún problema”, dijo Aníbal Pachano ante la retirada de su coach

“Aníbal, para entender un poco más: ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema?”, indagó Andrea. “Nada... Uno a veces tiene compatibilidad, y a veces no la tiene. Me banqué 15 días y está todo bien. Hoy voy a trabajar solo, con lo que pueda hacer. Y si no, no entrego y voy abajo para la sentencia. ¿Es necesario hacer esta polémica? Es muy simple, cuando uno no se lleva bien con alguien, no se lleva bien, no pasa nada. Celeste se va y, en tal caso, tendré que irme yo del concurso. Y ella puede trabajar con el famoso que quiera”, dijo.

“Supongo yo que si se fue es que estaría muy incómoda”, aventuró Politti. Con la guardia alta, Pachano disparó: “Por eso, si pongo incómodo a la gente y a la producción, me dicen”. Ante este escenario, la conductora le propuso a Valeria Archimó, otra de las participantes del reality, a cambiar de coach con Aníbal: “Cambiamos a Celeste por Leonela”, le dijo Andrea. “Yo no tengo problema”, dijo Archimó. Pachano no estaba del todo convencido: “No, ¿pero cómo te van a sacar el coach? De ninguna manera. Se termina la etapa y recién ahí vendrá el cambio”, terminó concediendo el coreógrafo.

SEGUIR LEYENDO: