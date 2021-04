El video retro de Diego Boneta interpretando a Luis Miguel, a los doce años

“Mi sueño es jugar en un Mundial”, dijo Maradona frente a cámara siendo apenas un niño. Ya había decretado que su futuro estaría dentro de la cancha. De igual manera, a sus doce años, Diego Boneta soñaba con ser Luis Miguel y casi dos décadas después, lo logró.

“Mi nombre es Diego Andrés González Boneta y vengo del DF y me encanta el hecho de poder ser un artista”, se presentaba en el programa de Televisa, Código Fama, un ciclo de talentos infantiles, similar a La Voz Kids. En su debut en el show mexicano el ahora exitoso actor se lanzaba como cantante interpretando temas del Rey Sol. Dos años después lanzaba su primer sencillo y la agradecía al programa: “Sin ustedes yo seguiría cantando en los recreos del colegio”.

En el reality debutó con el tema de Luis Miguel, “La chica del bikini azul”, aunque también hizo otras intervenciones poniéndole voz a “No culpes a la noche”. Además, en varias oportunidades se declaró fanático del músico.

Diego Boneta, de joven interpretando a Luis Miguel

En una entrevista que dio a Marley, recordó su paso por el concurso de talentos. “No sé si existió Operación Triunfo”, comenzó explicando y el conductor ente risas respondió: “Sí, lo conduje yo”. Luego, siguió: “La versión para niños se llamó Código Fama y de ahí salí, concursé como cualquier otro niño, 40 mil niños, mis padres no tienen nada que ver con la industria, son ingenieros”.

“Me dejaron ir porque pensaron ‘nosotros no le tendremos que decir que no, mejor que se lo diga alguien más y que se saque ese gusanito. Y me dijeron que sí, no gané, quedé en quinto lugar. Me escogieron una canción, ‘La chica del bikini azul’ y 16 años después estuve grabándola en el estudio de Kiko Cibrián para la serie”, dijo.

Además, recordó cómo se enteró que le tocaría interpretar a su ídolo: “Cuando me quedé con la serie inmediatamente sabía del reto, la responsabilidad y el riesgo, Yo tenía la idea y trabajaba por mi cuenta en una película y me entero que alguien me gana en los derechos, dije ‘no puede ser’. El productor me llama y me dice ‘¿sabés quién es Luis Miguel?’ y no lo podía creer. Le expliqué estas coincidencias de la vida, que canté su canción, las personas que conocía. Sigo siendo fan de él de toda la vida y ahí dije ‘este es el papel de mi vida, tengo que prepararme como nunca’”.

El actor interpreta un tema de Luis Miguel cuando arrancaba su carrera.

Aunque la historia es vieja y un tanto conocida, en los últimos días tras el estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix, se viralizaron viejas imágenes de Diego Boneta cantando a capela “No culpes a la noche” y comparando su voz de hace veinte años con la actual, cantando el mismo tema. “Aquí participaba en Código Fama que venía siendo como la Voz kids de esa época y me acuerdo ahí le preguntaron cuál era su sueño y dijo admiraba mucho a Luis Miguel y que de grande quería ser como él y pues se le cumplió”, explicaron desde una de las cuentas de Instagram de fanáticos.

Al año siguiente a su debut en el reality, lo llamaron del canal para participar de la novela Alegrijes y rebujos y luego en Misión S.O.S.. y en el 2005 participó de la versión mexicana de Rebelde Way, Rebelde, donde interpretó a uno de los estudiantes del colegio, Rocco, personaje que en la serie original interpretó Piru Saez y que se llamó de igual manera.

Ese mismo año además lanzó su primer álbum, Diego, por el que fue Disco de Oro y obtuvo el reconocimiento a mejor solista en los premios MTV Latinoamérica. Cinco años más tarde logró reconocimiento internacional con su primer papel fuera de su país, la serie de Disney XD, Zeke & Luther.

