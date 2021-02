Las 9 curiosidades de Diego Boneta, el actor que se convirtió por un rato en Luis Miguel

Diego Boneta

Diego Boneta se hizo conocido mundialmente luego de interpretar al cantante más exitoso de la historia de México en Luis Miguel, la serie, la biopic que Netflix estrenó en 2018. Ahora la empresa de streaming anunció la llegada de la segunda temporada, que será el 18 de abril. El actor mexicano se fue metiendo poco a poco en el corazón de las seguidoras de Luismi que sintieron que la interpretación de Boneta fue justa y equilibrada. Un recorrido por la vida de este actor nacido en Ciudad de México el 29 de noviembre de 1990.

Su verdadero nombre

Diego Boneta con su familia (@santiagoboneta)

Nacido y anotado como Diego Andrés Gonzalez Boneta, hijo de Lauro González y Astrid Boneta, comenzó su carrera en Los Ángeles. Fue allí donde creyeron que González era su segundo nombre y le colocaron como nombre artístico Diego Boneta, con el apellido de su madre, anulando así el “González”.

Debut premonitorio

Diego Boneta en "Código Fama" cantando "La chica del bikini azul"





A veces la carrera de los artistas está marcada por muchas señales que pasan por alto. Este es el caso de Diego Boneta que, cuando debutó en el reality Código Fama allá por 2002, con apenas 12 años, tuvo que cantar un tema clásico de Luis Miguel: La chica del bikini azul. ¿Quién podría prever que en la siguiente década iba a hacer la biopic del cantante?.

Su paso por Hollywood

Diego Boneta en Pretty Little Liars

Pretty Little Liars, Mean Girls 2, Jean The Virgin, Scream Queens, Rock of ages y la nueva versión de 90210, fueron algunas de las películas y series en la que pudimos ver a Diego Boneta y que tal vez no registramos hasta Luis Miguel, la serie. ¡A buscar en el archivo!

Tom Cruise le enseñó a tocar la guitarra

Diego Boneta en Rock Of Ages (Crédito: Shutterstock)

Fue durante el 2012 en la filmación de Rock of Ages, en la que participaba el actor de Top Gun. Fue justamente el actor Tom Cruise quien le enseñó a Boneta a tocar la guitarra para su rol en el film. ¡Qué maestro!

El día que lo rechazaron

Diego Boneta en 2012 (Crédito: Shutterstock)

Sus participaciones en la industria de Hollywood -gracias a su perfecto inglés- ya habían comenzado hace unos años, pero Diego tenía la ilusión de formar parte de Glee. Y a pesar de que hizo una buena audición no quedó seleccionado. ¡Se lo perdieron!

La cadenita que jamás se quita

Diego Boneta con su cadenita (Crédito: Shutterstock)

Aunque no conoció a su abuelo materno, siempre recibió bellos comentarios sobre él. Nacido en Puerto Rico, fue el único músico de la familia hasta que apareció Diego. Es por eso que su madre le dio una cadenita que pertenecía a su padre y Diego decidió llevarla siempre consigo.

Locuras por amor

El actor mexicano Diego Boneta (Crédito: EFE / Mario Guzmán)

Diego confesó que conoció a una mujer colombiana y ha viajado hasta Malta para encontrarse con ella y también a Buenos Aires para estar juntos unos días. Aunque la relación no prosperó, hoy son muy buenos amigos.

Luis Miguel, su suegro por un rato

Diego Boneta y Michelle Salas (Crédito: The Grosby Group)

Diego es un encantador nato y ha tenido varios amores. Algunos de ellos los conocemos y otros permanecerán en el anonimato. Pero uno que lo vincula con el hombre que marcó su carrera profesional es el de Michelle Salas, la hija mayor de Luismi que tuvo una relación amorosa con Boneta.

¿Un amor argentino?

Diego Boneta y Soledad Fandiño (@soledadfandino)

Durante la visita de Diego a nuestro país, el mexicano tuvo un encuentro ¿casual? con la actriz y conductora Soledad Fandiño que fue reflejado en el Instagram de la argentina. Con la leyenda “Qué gusto verte!” la foto circuló por los medios y se insinuó que tal vez ellos habrían tenido algún encuentro más cercano que el de una amistad. Nunca fue confirmado.

