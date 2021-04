Las historias de Wapo Traketero y No Toque Mi Naik, las dos canciones con las que Nicki Nicole deslumbró en el show de Jimmy Fallon

Nicki Nicole se presentó en The Tonight Show en la noche del martes 27 de abril

“Nuestra próxima invitada es una superestrella argentina que hace su debut en la televisión de los Estados Unidos, tocando ‘Wapo Traketero’ y ‘No Toque Mi Naik’ con Lunay como invitado especial. Aquí está... ¡Nicki Nicole!”, chapuceó Jimmy Fallon en la noche del martes y fue igual de sintético que Nicki Nicole en el rato siguiente.

En casi cuatro minutos, la cantante nacida en Rosario hizo historia: se convirtió en la primera artista argentina en presentarse en el célebre The Tonight Show con un medley en el que juntó los extremos de su música . Por un lado, su primera canción: una balada r&b con un rapeo filoso en el que se describe como alguien que no se deja encantar por cualquiera. “Quiero to’a la money, quiero una medalla / Por descartar giles que no dan la talla”, dice y, sobre el final, lanza una advertencia para sí misma y para las demás: “Wapo traketero, oh, siempre quiere verme / Y dice que es un santo... / No, no te dejes engañar”.

Y por el otro, un reggaetón con ribetes salseros, sugeridos desde los vientos, en los que se entrelaza con Lunay para avisar que está “ready pa’l party, pero... Hey, no toques mis Nike”. Un spanglish que ya tenía a mano para componer, pero que acá llevó a otro nivel agregando slang de Puerto Rico, acorde a lo que pedía la canción.

Ambas puntas se juntaron en este set, en el que la música de Nicki se tornó más robusta y delicada a la vez, favorecida por el uso de coros y sección de vientos, algo que hasta este momento no había hecho. Pero, ¿cómo pasaron de ser embriones de una historia a ser estas canciones redondas que sonaron en uno de los shows más vistos del mundo?

Nicki Nicole cantó "Wapo Traketero" y "No Toque mi Naik" en el show de Jimmy Fallon

Su método de composición se vale de un “50 y 50” entre el freestyle y la escritura: “Por ahí en el free te sale todo el tema de una, pero después lo leés y no se entiende. En tu cabeza lo podés entender, pero para que sea una letra tenés que explicarte más”, le contó a Teleshow el año pasado.

“Yo intentaba escribir durante el día y no me salía nada. Pero, llegada la noche, me iba a dormir y empezaban a surgir un montón de ideas. Entonces les mandaba audios de WhatsApp a mis amigos y así salió la letra de este tema”, le contó Nicki a Billboard sobre la génesis de “Wapo Traketero”. “Pasó el tiempo, yo quería lanzar mi primera canción, pero no me convencía mucho lo que tenía escrito. Hasta que me acordé de aquel primer estribillo, le pedí ayuda a dos amigos y nos pusimos a buscar una base de hip hop para acompañar. Así surgió”, agregó.

Sobre el título de la canción, reveló que “‘wapo’ se refiere a guapo, chulo, que está bueno. Y traketero es un dealer, el que vende droga. Sería algo así como hablar de alguien que es lindo pero no deja de ser un delincuente. De todos modos, recién ahora le estoy prestando más atención a la letra . En realidad, todo pasaba por la adrenalina de sacar mi primer tema de una buena vez y esperar la reacción de la gente”.

Al poco tiempo de ser editada, la canción comenzó a tener vida propia. “Saqué Wapo... y a la cancion le iba a bien: en una semana, tenía 11 mil reproducciones, que para mí era increíble. Yo iba a la escuela de noche, porque la quería terminar más rápido. Estaba con mis amigas y me llega una mención de Instagram de Duki: había compartido mi canción y me había mencionado. Ahí me empezó a explotar el celular”, contó en Hard Knock TV.

Nicki Nicole - Wapo Traketero

En marzo del año pasado, con el confinamiento pasando por su etapa más hermética, Nicki tiró una Instagram Story en la que rapeaba: “Ey, no toques mi Nike”. Ahí estaba el germen de su último éxito. “ Fue algo que bajé de un freestyle, me quedó pegado. Después hice un video y lo subí. Y la gente se re cebó: yo esperaba que me dijeran: ‘Sos una boluda’, pero no ”, le contó a Santi Maratea en una charla que tuvieron a través de un Instagram Live a comienzos de abril. “Es buenísima, siento que es la frase para que explote un tema”, vaticinó él. “Si vos hacés un tema, tiene que ser ese. Te regalo la frase, es tuya”, exageró Nicki. Y, para su fortuna, no le regaló el latiguillo al influencer.

“Soy muy fan de las Nike, pese a que anteriormente nunca pude tener. Siempre eran o de mis amigos que me prestaban, o eran una réplica. Entonces, tener mis propias Nike piolas es como un logro y me gustan muchísimo”, dijo recientemente Nicki en una entrevista con Vodafone yu tras lanzar la canción. “A mí me dicen Nicki, hasta que Delaossa -rapero español-, me empezó a decir Naiki. Y se empezó a pegar que me digan así. Pero en realidad escribimos ‘naik’ para que la marca no nos haga pagar nada”, dijo sobre el título, en el que confunde su apodo con la marca de la pipa.

Nicki Nicole y Lunay - No Toque Mi Naik

“Apenas terminé el tema, pensé en Lunay porque sabía que la iba a romper... y así fue”, agregó sobre el aporte del reggaetonero boricua con el que hizo dupla para “No Toque Mi Naik”.

