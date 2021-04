El susto de Valeria Archimó tras sufrir un fuerte accidente: “Me acaban de chocar dos hijos de p... que iban corriendo una picada”

Valeria Archimó relató el accidente que sufrió

Valeria Archimó se llevó un gran susto este mediodía al sufrir un choque en plena Panamericana, a la altura de Vicente López, cuando un auto la embistió mientras corría una picada. El hecho ocurrió cuando la bailarina iba de camino a las grabaciones de Corte y Confección.

“Acabo de vivir el peor susto de mi vida. Miren cómo quedó mi auto. Me acaban de chocar en Panamericana dos hijos de p... que iban corriendo una picada. Sí, corriendo una picada. Un auto negro y el otro creo que era un auto gris. Yo iba a la grabación de Corte y Confección y estos dos corriendo una picada se llevaron puesto un auto rojo, que iba por la parte de la derecha. El auto rojo se me vino encima mío y no saben el susto que me pegué”, explicó en su Instagram mostrando imágenes de cómo quedó su vehículo. Y agregó, para tranquilidad de sus seguidores: “No tengo nada, no me pasó nada por suerte”. “¿A vos te parece? 12 y media del mediodía”, cerró indignada en sus stories.

La producción del reality de El Trece recibió la noticia por la propia Valeria que minutos después de haber salido del shock que le produjo la situación, se comunicó para contarles lo sucedido. Inmediatamente, liberaron a la artista de su jornada laboral y se resolvió su participación con el reemplazo de su coach. Es por eso que en la emisión, que recién se verá la semana que viene, Archimó estará ausente. En tanto, ella retomará su participación en el programa conducido por Andrea Politti a partir de mañana, ya que afortunadamente se encuentra en perfecto estado de salud.

Así quedó el auto de Valeria Archimó

Valeria fue convocada a participar del certamen de moda para reemplazar a Miriam Lanzoni tras su positivo de Covid. “Nosotros tenemos un protocolo impecable y nos hisoparon a todos. El tema es que me dio positivo. Mirá que yo voy del laburo a mi casa y de mi casa al laburo. ¡Me recontra cuido! Pero en fin, esto es así”, había dicho la ex pareja de Alejandro Fantino. “Estoy en casa, por supuesto, y mi novio al que le dio negativo el test está aislado también. Va a esperar unos días más para volver a hisoparse. Pero, por suerte, tenemos la posibilidad de estar alejados uno del otro y que él esté en su sector y yo en el mío, para evitar el contacto en caso de que yo no lo haya contagiado todavía”, agregó en aquél entonces.

Días atrás, se supo que también la jurado Verónica de la Canal se contagió de coronavirus y por eso desde LaFlia tomaron la decisión de aislar también a Benito Fernández y Fabián Zitta, sus compañeros a la hora de evaluar a los participantes. La diseñadora no estuvo en el programa que se vio este jueves y fue remplazada en el jurado por Matilde Blanco, la jefa de taller.

La noticia se conoció un día después de que diera positivo una de las participantes del reality, María Fernanda Callejón. En diálogo con Teleshow, Callejón explicó que la cadena de contagio se inició en el consultorio odontológico de su marido, Ricky Diotto. “¡¡¡Su asistente está aislada desde el jueves!!! Y el viernes él empezó con síntomas”. Rápidamente, se sometió a un test de covid-19 y dio positivo. “Eso que ellos parecen astronautas cuando atienden, ¡es muy triste todo!”, agregó.

