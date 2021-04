Miriam Lanzoni tiene coronavirus y deberá ser reemplazada en Corte y Confección: “¡Espero que pongan a alguien que sepa coser!”

Miriam Lanzoni (Foto: Instagram)

Este martes, Miriam Lanzoni llegó a la grabación de Corte y Confección como todos los días. Era una fecha especial, ya que su novio Christian Halbinger estaba cumpliendo años. Pero ella esperaba poder festejarlo como corresponde una vez terminada su jornada laboral. Sin embargo, esto no fue posible. Al llegar a los estudios que LaFlia tiene en Don Torcuato, dónde se graba la edición “famosos” del ciclo que conduce Andrea Politti, la actriz fue sometida a un hisopado por precaución para determinar si tenía coronavirus. Y, para su asombro, el resultado fue positivo, por lo que inmediatamente se tuvo que aislar.

“Nosotros tenemos un protocolo impecable y hoy nos hisoparon a todos. El tema es que me dio positivo. Mirá que yo voy del laburo a mi casa y de mi casa al laburo. ¡Me recontra cuido! Pero en fin, esto es así”, contó Miriam en diálogo con Teleshow. Y luego explicó: “Estoy en casa, por supuesto, y mi novio al que le dio negativo el test está aislado también. Va a esperar unos días más para volver a hisoparse. Pero, por suerte, tenemos la posibilidad de estar alejados uno del otro y que él esté en su sector y yo en el mío, para evitar el contacto en caso de que yo no lo haya contagiado todavía”.

Miriam y Christian están aislados el uno del otro en la misma casa (Foto: Instagram)

La actriz todavía no sabe qué medidas tomará la productora a raíz de su positivo. Sin embargo, descarta que el programa pueda continuar como hasta el momento, gracias a los cuidados estrictos que rigen en el horario de trabajo. “Hay una persona de protocolo haciendo seguimiento todo el tiempo. Así que casi no tenemos contacto entre nosotros, salvo cuando grabamos. Y, cuando salimos del aire, estamos todo el tiempo con máscara y barbijo. De hecho, gracias a que nos tienen tan cortitos con ese tema es que no se contagió nadie más. Afortunadamente, yo sola di positivo”, explicó.

Y luego detalló: “Obviamente, hoy se cortó la grabación. Y no sé cómo será mañana. Pero como yo no tuve contacto directo con nadie, supongo que van a retomar el laburo y que me buscarán algún reemplazo por estos días. Pero con la única que estuve el lunes fue con mi coach (Ingrid Vogt), que estuvimos cosiendo juntas. Así que calculo que no tendrán que aislar a ningún otro equipo”.

Miriam espera no quedar afuera de Corte y Confección

Finalmente y tratando de ponerle un poco de buena onda a la situación, Miriam aseguró que estaba pendiente esperando que se defina su reemplazo. “Espero que por lo menos pongan a alguien que sepa coser! ¡Que me cuide la silla porque me muero!”, dijo entre risas. Cabe recordar que, hace apenas unos días, la actriz se angustió hasta quedar al borde del llanto por una devolución del jurado. Y dejó en claro que es altamente competitiva.

“Pasa que no sé por dónde ir, porque siento que me cuesta. Cuando tomo la decisión, no sé por dónde ir”, dijo Lanzoni con la voz quebrada después de escuchar la devolución de Verónica de la Canal, Benito Fernández y Fabián Zitta. Miriam había tenido que copiar un diseño de Oscar de la Renta que había utilizado Máxima Zorreguieta y los resultados no fueron los que esperaba. “Es duro que a esta altura del certamen me califiquen un vestido con un 3 y un 5″, se lamentó entonces.

