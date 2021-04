Vestido de gala rojo y pelo recogido: el look de Puli Demaria para los premios Oscar

(IG: @pulidemaria)

La DJ y amiga de Pampita Puli Demaria y su hijo mayor, Sylvestre de 15 años, se vistieron de gala para la entrega de los premios Oscar. Ella lució un vestido largo, rojo con un cinturón brillante y él con camisa blanca y saco negro, sin corbata. Lo extraño es que, aunque vestidos de manera elegante, no estuvieron en la alfombra roja de la previa de la gran noche de Hollywood, sino en el living de su casa.

“Desde chica acompañada por mi mamá vivíamos esta noche como una muy especial. Hoy tengo la inmensa suerte de compartirla con vos Sylvestre. Gracias por invitarme a vestirme, divertirnos e imaginar juntos. #OscarNight (noche de Oscar) #MotherAndSon (madre e hijo)”, escribió la también modelo en su cuenta de Instagram junto con una foto de ambos.

El ritual de Puli Demaria y su hijo Sylvestre para disfrutar de los Oscar

Puli Demaria y su hijo Sylvestre, de gala para los Oscar

En la imagen se los ve a los dos super elegantes, sentados en el sillón de su casa y alzando una copa de vino, acompañando el momento con una picada. El adolescente compartió en sus historias el posteo con un texto: “¿Por qué tan elegante Sylvestre? Porque hoy es noche de Oscar”.

Así, madre e hijo siguieron con la tradición que comenzó ella desde chica, que consiste en hacer de la noche de premios, una noche especial para ellos, vistiéndose a tono con el evento y compartiendo ricas cosas para comer y tomar. El posteo de la modelo recibieron miles de “Me gusta” y comentarios que aplaudían la divertida actitud de ella y de su hijo.

Puli Demaria se vistió de gala para los Oscar, aunque los vio desde el living de su casa

Pero la noche fue larga y recién alrededor de la medianoche hora Argentina, se supo que le filme de Netflix Nomadland era el gran ganador tras obtener las estatuillas a Mejor película, Director, Actriz Protagónica, por lo que esta mañana, no fue fácil para Puli comenzar su día: “Buen lunes, mañana post Oscar”, escribió en sus historias junto con una foto desde la cama.

Además de Sylvestre, Puli tiene otros tres hijos, el mayor y Santos, fruto de su primer matrimonio con Matías Corti Maderna quien falleció en el 2016 y Félix y Florian, de su relación con el DJ Chule Bernardo, de quien se separó el año pasado, en plena pandemia.

Puli Demaría el lunes post Oscar

Si bien ella era DJ desde hace mucho tiempo, se hizo conocida en los últimos años cuando su amiga desde hace más de dos décadas, Pampita, la llevó como panelista a su programa en NET TV. Incluso es la madrina de uno de los hijos de Ardohain y Benjamín Vicuña. Hace un tiempo protagonizó un escándalo por sacarse una foto en una fiesta de Polka con Eugenia la China Suárez.

“Yo la conozco hace 22 años, para mí Caro es Caro, no es Pampita. Entonces no mido. La China la veo como la mujer de Benja, y no es la China. Entonces ahora aprendo que si me piden una foto yo tengo que cuidarla a mi amiga, porque la terminé perjudicando a ella”, se había lamentado en ese momento tras el episodio.

En julio pasado, en la celebración del Día del Amigo, Pampita también aprovechó para agradecerle por su amistad: “Gracias, Puli, vos sabés lo importante que sos para mí. Te quiero con toda mi alma y aprovecho para decírtelo en persona porque muchas veces dicen cualquier cosa y no saben lo amigas que somos. Te amo”. Entre lágrimas, la panelista le contestó con sinceridad: “Yo soy como la amiga ‘catrasca’”. Y la conductora le dio un buen consejo: “Vos seguí siendo como sos, yo te quiero así”.

