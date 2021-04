Un periodista mexicano destruyó la teoría de la serie sobre la muerte de Marcela Basteri: “Creo que Luis Miguel nos está engañando”

Un periodista mexicano dispara contra Luis Miguel, la serie: "Yo creo que nos está engañando" (Video: "Secretos Verdaderos", América)

Luego del estreno de su segunda temporada, Luis Miguel, la serie es permanente tema de conversación. La fascinación por la historia del cantante nacido en Puerto Rico –pero mexicano por adopción–, genera voces a favor y en contra. Este sábado, en Secretos Verdaderos (América) Luis Ventura presentó un especial sobre la vida y la misteriosa desaparición de Marcela Basteri, que de alguna manera le da forma al producto de Netflix: a partir de su ausencia es que se cuenta sobre el derrotero de Luis Miguel.

Del programa, y a través de una videollamada en vivo, participó el mexicano Ernesto Buitrón, periodista del programa Hoy. “Hay más preguntas que hacerse. No hay respuestas clara sobre lo que sucedió con Marcela Basteri. La serie plantea una cosa, pero en la vida real tenemos otros elementos que nos dan a entender qué pasa con Marcela . ¿Por qué no decirlo tal cual? ‘Está muerta, está enterrada en tal lado’”, disparó Buitrón.

Y agregó: “Periodísticamente, los dos primeros capítulos de esta nueva temporada nos han dejado más preguntas que respuestas. Si está muerta la señora Marcela, ¿por qué no se dice cómo? ¿Por qué no se dice quién? Se plantea a medias. Me parece que Luis Miguel es quien inspeccionó cada uno de los capítulos”.

Según Buitrón, con la serie “Luis Miguel nos está tratando de vender una historia en la que, en la primera temporada nos decía que su padre era un villano, alguien antagónico. Y en la segunda, no hay coincidencias. Que él se acerque a besar las cenizas de su padre, cuando sabe que mató a su madre, esto por sentido común no pasaría en ninguna parte del mundo. Yo creo que nos está engañando Luis Miguel ”, afirmó.

“La serie no me deja ninguna respuesta y el único que está ganando es Luis Miguel, por una parte millonaria de la serie", disparó el periodista mexicano Ernesto Buitrón

“La serie no me deja ninguna respuesta y el único que está ganando es Luis Miguel, por una parte millonaria de la serie, por la productora Gato Grande y están creando una historia maquillada. Está desviando la atención de la prensa con cada uno de los mensajes que se están dando”, afirmó Buitrón sobre el objetivo de la serie.

También ilustró su desconcierto con un diálogo que tuvo “hace un mes y medio en Acapulco” con Andrés García, amigo de Luis Rey y uno de los primeros testigos del talento tempranero de Luis Miguel. “Le pregunté qué pasó con Marcela Basteri y me respondió: ‘ Pasó lo que tenía que pasar y el culpable es obviamente Luis Rey. Y el lugar es Las Matas’ . Esta es la única versión que tiene Andrés García. Y Luis Miguel está distanciado con García desde que empezó a ver su apertura hacia los medios de comunicación y, sobre todo, cuando empezó a dar declaraciones de Marcela”, relató.

También aseguró saber “de buena fuente que Michelle Salas –hija de Luismi– está amenazada para no hablar con los medios de este tipo de temas. La abordaron hace un mes en Madrid y le preguntaron qué le parecía la serie de su papá. Su respuesta fue: ‘No quiero hablar de ese tema’. Luis Miguel sigue controlando el flujo de información respecto a su madre y respecto a su vida”, dijo el periodista mexicano.

Luis Miguel y su padre Luis Rey. El periodista mexicano Ernesto Buitrón contó que le preguntó a Andrés García, amigo de Rey, qué pasó con Marcela Basteri. Este le respondió: "Pasó lo que tenía que pasar y el culpable es obviamente Luis Rey. Y el lugar es Las Matas"

Por último, Ventura le compartió el fragmento de una entrevista que José Manuel Gallego, hermano de Luis Rey, dio en la televisión española. Allí, aseguró haber hablado por teléfono con Marcela “hace un año”. En ese sentido, Buitrón dijo: “Hay muchas incógnitas. Si un familiar directo te dice que no está muerta, pero la serie te dice que puede que esté muerta. Y de repente te acercas, buscas a la familia y te dicen: ‘No sabemos, no queremos’. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? Yo creo que realmente Luis Miguel no nos está siendo sinceros, ha querido ocultar una verdad. Si Marcela está muerta, ¿dónde está?”.

