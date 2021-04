Karina La Princesita contó cuál fue el momento más duro de su relación con El Polaco: “Toda la tribuna me insultó”

Karina La Princesita contó cuál fue el momento más duro de su relación con El Polaco

Karina Tejeda, más conocida como La Princesita, muchas veces habló sobre la dura infancia que vivió en un hogar en el que su padre ejercía violencia verbal y física contra su madre. También, del bullying recibido por parte de sus compañeros de colegio, durante su infancia, y de parte de la escena tropical, especialmente en el comienzo de su carrera. “Si bien no soy una chica que me victimizo, muchas veces digo que no tuve descanso de pasar cosas malas en mi vida. Recién estos últimos años los puedo tomar como un descanso, porque no estoy sufriendo tan fuerte como me tocó en otros momentos”, le dijo Karina a Catalina Dlugi en una entrevista para el programa radial Agarrate Catalina (La OnceDiez).

“¿Qué fue lo peor que te pasó, lo que más te costó superar?”, quiso saber Dlugi y Karina no dudó: “Si bien todo fue muy duro, muy extremo, muy doloroso, me parece que la ilusión de haber querido formar la familia que no tuve y que haya sido algo que no se dio, quedarme sola embarazada, yo creo que eso fue lo que más me dolió . Eso fue lo más fuerte. Más porque nuestro trabajo implica mucho estar en el hotel, estar solos y acostumbrarse a la soledad”, contó acerca de la relación que tuvo con su colega Ezequiel Cwirkaluk, El Polaco, quien es padre de su hija Sol.

Dlugi quiso saber si en algún momento se sintió discriminada por estar embarazada, en una escena tan competitiva y machista como es la tropical. Karina consideró que “en aquel momento costaba que una artista mujer sea aceptada por las mismas mujeres. El padre de Sol era un artista que estaba saliendo y que le iba muy pero muy bien y me acuerdo que cuando lo dijeron en televisión, toda la tribuna de Pasión de Sábado me insultó, me empezaron a gritar ‘puta’, a coro, todos juntos ”.

En plan de recordar aquel duro momento, Karina dijo: “La noticia que se dio, en vez de ser alegría, ya comenzó siendo bastante fuerte. Yo les decía (a los productores): ‘No lo digan, por favor, no hace falta que me hagan venir al programa para explicar nada’. Pero no me dieron mucha bolilla, me hicieron ir igual aunque yo no quería, me expusieron ahí y la verdad es que pasó lo que yo temía. Ataque de nervios, ya arranqué mal la cosa”, puntualizó.

Karina La Princesita junto a Marcelo Tinelli: la cantante será competidora de La Academia, el nuevo formato que presentará ShowMatch en este 2021

Karina será participante de “La Academia”, el nuevo formato que presentará ShowMatch en este 2021. Entre otros participantes, competirá contra El Polaco y Barby Silenzi, quienes son pareja, aunque en las últimas semanas van y vienen. Acerca de esta relación, Karina dijo que “una siempre quiere que las personas estén bien, más perteneciendo al medio y sabiendo lo que uno sufre cuando se expone la vida privada. Al ser el papá de Sol, obviamente yo quiero que él esté bien. Solcito, aparte, la ama a Barby y a sus hermanitas. Pero me pasa lo siguiente: que una ex que está opinando sobre la vida de su ex pareja, me parece digno de una mujer tóxica que no soltó y no me corresponde . No tengo mucho para opinar”, cerró.

La cantante también le dedicó un espacio a contar cómo marcha su relación con Nicolás Furman: “Estamos lo más bien. Yo siempre dije: ‘Por las redes no voy a conocer a nadie, los mensajes ni los leo’. Y al final fue como dije que no iba a ser: acepté un mensaje por Instagram de él y, de repente, hoy estoy de novia. De todas las relaciones que tuve, es la más tranquila”, definió Karina.

La primera foto que Karina La Princesita publicó junto a Nicolás Furman. Fue en diciembre de 2020 y a través de sus Instagram Stories (Foto: Instagram @kariprinceoficial)

“Nicolás es muy maduro, muy tranquilo, otra cosa”, contrapuso Karina en relación a otros vínculos que tuvo con hombres. Y dejó la puerta abierta para volver a ser madre: “Pero lo pienso más allá de que esté Nico o no. No hablamos del tema con él. En mi vida, me gustaría tener un hijo más, al menos. También el hecho de que Sol está más grande y mucha bolilla no me da, porque es adolescente. Y tampoco quiero ser ancianita y quedarme sola”, dijo la cantante de “Corazón mentiroso”.

