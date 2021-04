Pampita indignada frente a los dichos de Julia Mengolini sobre el uso de marihuana en el embarazo: “¡Todo le llega al bebé!”

La respuesta de Pampita a los dichos de Julia Mengolini sobre la marihuana (Video: "Pampita online" - NET TV)

La polémica quedó instalada. El martes pasado, Julia Mengoloni realizó explosivas declaraciones sobre la marihuana en su programa radial, Segurola y Habana, que se trasmite por Futurock. Mientras estaba al aire, llegaron mensajes de sus oyentes. Y uno de ellos, le dio el pie a contar su vivencia durante el embarazo.

“Me interesa el mensaje de Celeste. Dice: ‘Uy, estoy embarazada y extraño mucho el porro’. ¿Le decimos la verdad?”, le preguntó Mengolini a su coequiper, Fito Mendonca Paz. “Vos podés decir lo que hablaste en su momento... ¿cuál es la verdad?”, le preguntó el periodista. Y Mengolini respondió sin titubear: “La verdad es que yo fumé porro todo el embarazo. Si no hubiese sido por esa planta milagrosa, me hubiera sentido para el orto durante nueve meses”.

Después de decir esto, Mengolini argumentó por qué tomó esta decisión: “Me resultó curativa. Hay un malestar que es muy propio y muy único del embarazo, que es que te sentís cansada, con náuseas, es todo un gran (onomatopeya de arcada), de estar tirada en la cama. Yo había regalado un frasco lleno de ‘cosas lindas’ que tenía, justamente porque había quedado embarazada. Pero me acordé de que había quedado uno suelto por ahí. Y un día, después de mucho estudio, después de hablar hablado con Sebastián Basalo -director de THC, revista de cultura cannábica- y que me mandara los especiales de embarazo y marihuana de la revista, después de haber leído todo lo que en Internet hay publicado sobre el tema, todos los estudios y demás, dije: ‘Esto no le puede hacer mal a Rita’”, contó, en relación a su hija, nacida en mayo de 2019.

“Y le di dos secas, dos. Y salió el sol, y se me fue el malestar en un segundo. Y la verdad es que yo zafé el embarazo gracias a la marihuana. No es una recomendación: porque imagínense que no me voy a animar a recomendar esto. Fue mi experiencia y yo nunca sentí que le podía hacer daño a Rita con eso, sino todo lo contrario. Sentía que me estaba haciendo muy bien a mí y que de otro modo hubiese estado tirada y sintiéndome pésimo”, agregó.

Los dichos de Julia Mengolini sobre la marihuana (Audio: "Segurola y Habana", Futurock)

En este contexto y tras las fuertes críticas que la periodista recibió en las redes, el tema también fue debatido en Pampita Online, el programa que Pampita Ardohain conduce en NET TV. “Todo lo que consumimos le llega a nuestro bebé, absolutamente todo. Si tomás un vaso de agua, si tomás un vaso de jugo, ¡todo! Y ni hablar cuando tiene que ver con lo pulmonar, que te va a la sangre y esa sangre es la que va formando a tu bebé dentro de la panza”, comenzó diciendo la modelo, que en este momento transita su sexto mes de gestación.

Y agregó, con una postura muy similar a la que tomaron sus panelistas: “Para mí no es algo para decir públicamente. Si lo hiciste, yo no voy a juzgar a nadie, porque es personal cómo uno quiere llevar su embarazo o cómo cuidar a su bebé, pero no es algo para andar gritando a los cuatro vientos. Que hablen los especialistas, así nos dan cátedra y nos explican bien cómo influimos absolutamente en todo lo que es el crecimiento del bebé con lo que transitamos día a día”.

Este sábado, en tanto, la actual pareja de Roberto García Moritán publicó la foto de la última ecografía de su heredera, en la que ya se le pueden ver los rasgos faciales. La carita de perfil de la niña, de la cual todavía se desconoce su nombre, también fue replicada por el financista, quien a su vez le agregó un emoji de un corazón.

