Estafaron a Lizy Tagliani: donó dinero para un refugio de animales, pero la dueña del lugar se compró ropa y zapatillas

Lizy Tagliani, víctima de una estafa

Lizy Tagliani es sin dudas una de las personas más solidarias en el ambiente artístico. No solo ha hecho colectas para ayudar a los que más lo necesitan, sino que también está comprometida con los derechos de los animales. En esta línea es que se propuso colaborar con una persona que rescata perros, gatos y conejos, pero lamentablemente su donación no fue destinada para lo que ella creía.

En su cuenta de Twitter, la conductora compartió un posteo anónimo que dejaba entrever la estafa. “Tengo un familiar que rescata animales (perros, gatos, conejos, etc.), siempre la veo en Facebook pidiendo ayuda para todos esos animales. Un día le pidió ayuda a Lizy Tagliani (una genia que ama los animales con locura) y ella le dio la plata suficiente y necesaria para ayudar a algunos animales ¿Saben lo que hizo la hija de p... que lamentablemente es mi familia? Se gastó la plata en ella. Lo que le dio Lizy lo gastó en ropa y zapas. ¡Y la muy con... seguía pidiendo plata para los animales!”, comenzaba el relato. Y concluye: “Nunca me sentí tan asquerosa con un familiar. Estafar de esa manera y poner la foto de un animal para dar lástima y donar así. Dios, es increíble. Solo quería descargar eso y ¿quién sabe? Seguro le llega a Lizy”.

Atenta a esta información, la conductora se expresó al respecto: “Buen día... si es verdad, yo solo perdí plata, pero esos animalitos perdieron la posibilidad de mejorar su vida... y la persona que lo hace ya lo va a pagar, nadie se va con cuentas pendientes”, escribió.

La respuesta de Lizy Tagliani a la estafa que sufrió

Esto seguramente no la desalentará a seguir colaborando con distintas fundaciones. Incluso, a principios de marzo decidió organizar una colecta entre sus vecinos para repartir útiles, ropa y golosinas entre los niños más vulnerables.

“Estoy súper contenta porque mis vecinos del barrio me han traído algunas cosas, ahí hay algunas que estoy seleccionando como útiles, golosinas y ropa, para mandar a un comedor donde colabora mi amigo Pablo Gali. Y ni bien lo llamé, me dijo: ´Ya voy para allá´. Me encanta su compromiso. Cuando yo era chica, siempre iba a buscar cosas. Y ahora, poder devolver un poco del amor que me han dado, me da mucha emoción. Les mando un beso y gracias a todos”, contó en un video que publicó en su Instagram, donde también mostraba todo lo que había logrado recolectar.

El gesto solidario de Lizy Tagliani (Video: Instagram)

Esa misma publicación la acompañó también con un breve texto, en el que había agregado: “Acá acomodando y seleccionando cositas para colaborar...Gracias a mis vecinos y a @tigreariano por tu compromiso y por no dejar nunca el ayudar para mañana, te quiero... Cuando yo era chica esperaba con tanta alegría el día de ir a buscar ropa que estrenaría para ir al cole o para presumir en mi barrio. Es tan lindo poder hoy entender y ayudar a otros por poco que sea”.

El año pasado, Lizy reveló a Teleshow el costado más humilde de su infancia en Burzaco y luego en Adrogué. “Doña Julia, yo le doy clases particulares todos los días a sus hijos y usted me paga con alfajores”, le propuso a su vecina, la madre de los niños y dueña del almacén de la esquina de su casa en aquél entonces. “Entonces, al final de la semana la madre me daba una caja que traía seis. Hasta que repitieron y me dijo: ´No vengas más a darle clases a mis hijos’. Yo siempre fui muy limitada para estudiar”, recordó entre risas.

SEGUIR LEYENDO: