“Cantando 2020″: Gladys La Bomba Tucumana logró que todos los miembros del jurado y los conductores se muevan al ritmo de “La pollera amarilla”

Gladys La Bomba Tucumana hizo bailar a todo el jurado





Desde que hizo su irrupción en el Cantando 2020, Gladys La Bomba Tucumana ha sido protagonista del certamen, tanto por sus performances en la pista como por sus declaraciones fuera de la misma, y esta vez no fue la excepción. Es que la artista tropical tuvo una destacada previa en la cumbia con su hit “La pollera amarilla”, pero también, fiel a su estilo, tuvo comentarios picantes antes y después del baile.

Este miércoles, la Bomba Tucumana abrió la gala a pura fiesta y diversión. Nacha Guevara, Karina la Princesita, Moria, Pepito Cibrián, Ángel de Brito y Laurita se unieron al show que improvisó Gladys con su hijo, Tyago Griffo: “Para vos, Marce”, se lo dedicó Gladys a Tinelli. “La abstinencia de fiesta que tenemos todos”, aseveró la conductora del certamen, previo a que cada jurado reconociera que el espectáculo logró cambiarles las energía.

Después de animar y conseguir que todos bailen su clásico tema, la artista pidió la quinta silla como jurado del Cantando. “Me gustaría ser jurado. Marcelo, si me estás viendo, quiero la quinta silla. A mí me encantaría”, expresó Gladys. “Gladys la quinta silla y yo la sexta”, respondió Tinelli en Twitter y De Brito lo leyó al aire. Y luego, la cantante comenzó a dar sus devoluciones pero fuera de concurso.

En los últimos días, el conductor de ShowMatch se autodenonimó jurado del certamen que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández y horas más tarde ya estaba evaluando las performances de los participantes, sumándose al estrado que integran Nacha Guevara, Karina La Princesita, Pepito Cibrián y Moria Casán.

La devolucion de Gladys La Bomba Tucumana





La primera en salir a la pista en la emisión del martes fue Carmen Barbieri, quien interpretó “La güera Salomé”, de Lía Crucet. Desde su casa, atento a lo que veía por televisión y con su celular en la mano, Tinelli consideró que la presentación de la actriz fue “excelente”. “Una gran artista”, agregó sobre la primera ganadora del Bailando por un sueño, en la edición del 2006.

Luego fue el turno de Lizardo Ponce, el panelista de Confrontados que cantó “Loquita”, de la banda uruguaya Marama. Cuando se abrió la pantalla y el periodista apareció en el estudio, en lo primero que reparó Marcelo Tinelli fue en su look. “Qué raro ver a alguien de pantalones cortos en la pista del Cantando 2020″, consideró.

Más tarde, luego de escuchar cantar a Lizardo, el conductor aseguró que se quedó disconforme. “No me gustó nada esta noche. Muy desafinado. Y lo adoro. Tiene todo para mejorar. Lo banco. Hoy no me gustó”.

La última en salir a la pista fue Mariana Brey, panelista de Los Ángeles de la mañana que interpretó Tomate el palo, de Miss Bolivia. “Muy buena actitud. No sé si la rompe cantando, pero tuvo buena energía”, opinó Tinelli.

