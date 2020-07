Cine: seis argentinos fueron convocados para sumarse a la Academia de Hollywood

La gala de los Oscar de 2021 fue postergada para el 25 de abril de 2021

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas invitó a unirse a la organización a 819 artistas y ejecutivos que se han distinguido por sus contribuciones al séptimo arte. Dentro de esta convocatoria, figuran los argentinos Oscar Grillo, Juan Pablo Zaramella, Javier Braier, Alberto Moccia, Leandro Estebecorena y Alejandro Carrillo Penovi.

David Rubin, el presidente de la institución que se encarga de organizar los premios Oscar, remarcó la importancia de sumar profesionales diversos: “La Academia está encantada de dar la bienvenida a estos distinguidos compañeros de viaje en el cine. Siempre hemos abrazado el extraordinario talento que refleja la rica variedad de nuestra comunidad fílmica global, y nunca más que ahora”.

De esta manera, convocaron a 819 artistas y ejecutivos de 68 países diferentes. El 45% son mujeres, el 36% son de “comunidades étnicas y raciales infrarrepresentadas”, y el 49 % no proceden de los Estados Unidos. Quienes acepten formar parte de la Academia tendrán una membresía en la institución durante este 2020.

La representación argentina está integrada por Leandro Estebecorena, experto en animación digital nominado al Oscar por los efectos visuales de El Irlandés y Kong: la Isla Calavera; Alejandro Carrillo Penovi, editor nacido en México pero afincado en Argentina, que ha trabajado en La odisea de los giles y El Clan; los animadores Juan Pablo Zaramella (Luminaris y The Glove) y Oscar Grillo (Monsters, Inc. y Monsieur Pett); el director de casting Javier Braier (The Two Popes y Wild Tales); y el maquillador y estilista Alberto Moccia (Zama y The German Doctor).

La actriz mexicana Yalitza Aparicio se hizo popular por la película Roma (Reuters)

También fueron convocadas actrices de origen latino como Eva Longoria, Ana de Armas, Yalitza Aparicio y Yul Vazquez. En cuanto a cineastas y guionistas se encuentran los mexicanos Felipe Cazals, Michel Franco y Luis Estrada; el ecuatoriano Sebastián Cordero; los colombianos Alejandro Landes y Jorge Alí Triana; los chilenos Andrés Wood, Bettina Perut, Iván Osnovikoff y Paola Castillo; los brasileños Vincent Carelli y Otto Guerra, y la paraguaya Paz Encina, entre otros.

La Academia anunció recientemente la próxima fase de su iniciativa de equidad e inclusión, Academy Aperture 2025, que fomentará los esfuerzos continuos de la organización para avanzar en la inclusión en la industria del entretenimiento y aumentar la representación dentro de su membresía y la gran comunidad cinematográfica.

Por la crisis del coronavirus, la gala de los Oscar de 2021 fue postergada para el 25 de abril de 2021. Además, el próximo 28 de febrero es la fecha límite de estreno para las películas que quieran ser candidatas. Las nominaciones se anunciarán el próximo 15 de marzo.

“Nuestra esperanza al extender el período es proporcionar la flexibilidad que los cineastas necesitan para terminar y lanzar sus películas sin ser penalizados por algo que está fuera del control de nadie”, dijo David Rubin. Con una extensión de dos meses, los estudios tendrán tiempo adicional para terminar sus películas y retrasar las fechas de lanzamiento sin sacrificar sus posibilidades de competir por un Oscar.

La organización ya modificó recientemente sus normas para próxima gala ante la pandemia de coronavirus y admitirá, de forma excepcional, la candidatura de películas que no hayan sido proyectadas en cines. Asimismo, la apertura del nuevo Museo de la Academia de Hollywood en Los Ángeles no abrirá sus puertas hasta el 30 de abril del año próximo.





