Sin medios y con teléfonos vedados para los invitados, la pareja dio el sí en Croacia. ¿Por qué allí y no en Argentima o en Colombia? “Porque costaba igual que los invitados viajaran al país de él. En la ceremonia prohibimos los celulares, para que fuera algo íntimo. Y terminamos siendo poquitos. Algunos que no entendieron nuestro bajo perfil, no vinieron…”.