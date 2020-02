Por esos días la ex de Daniel Osvaldo hizo un descargo que no fue suficiente para frenar una bola de nieve que se hacía cada vez más inmanejable. En un texto que publicó en su cuenta de Instagram explicó que se trataba de una promoción para el lanzamiento de su nuevo tema, “Puta”: “Puta es cool cuando adorna un rapero. Puta es una mujer fácil, rápida, que disfruta liviana y descaradamente del sexo, de ella, de él, de quienes quiera. Puta es una falta de respeto, un insulto. Si como mujer sintieras orgullo de ser puta, sos una vergüenza, no sos mujer, sos una puta. Puta es la lucha de varias, que no joden a nadie pero son humilladas y vapuleadas por pretender ser libres y a la vez mujeres”.